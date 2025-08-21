女性でバリバリ働く人って、同性から見ても憧れますよね。仕事もできて美人で人脈もある……！ そんな完璧な人が周りにいるだけで、モチベが上がるのではないでしょうか。今回は、バリキャリ上司を崇拝した話をご紹介いたします。

ミスを華麗にリカバリー

「美人な上に仕事もできる上司。ある日、派遣の子が校正ミスをして、社員が残業で対応に追われていたんです。みんな文句をブツブツ言いながらやってるのに、上司は顔色一つ変えず作業に集中。しばらくして姿を消したと思ったら、上司が知り合いに頼んで急遽刷り直してもらったらしく、修正済みのパンフレットを持ってきてくれました……！ もう神様にしか見えませんでしたね。この日以来、上司を崇拝する気持ちが一層強くなり、一生ついていこうと決めました！」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 非の打ち所がない完璧な人ですね！ 周りにこういう人がいるのは恵まれています。同じ女ですが、惚れてしまいそうです……！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。