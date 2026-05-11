教員の働き方改革が求められる中でも、成績処理や授業準備など日々の業務負担は依然として大きい状況が続いています。システックITソリューション株式会社（岡山県津山市）が実施した「教員の具体的な残業時間と、校務支援システム導入による残業削減効果の期待値」に関する調査によると、ひと月の残業時間は「20〜30時間未満」が最多となり、多くの教員が、教務の多忙さを理由にモチベーションの低下を感じている実態が明らかにな