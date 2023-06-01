なんとなく体はだるいけど、疲れている状態なのかどうかわからないという人も多いのでは？ 疲労がたまって不調になる前に、チェックシートで自分の疲労度を確認しておきましょう。16項目で疲労度をチェック！□朝、起きた瞬間からすでに疲れている。□体は疲れているのに、いざ寝ようとすると寝つけない。□寝ても寝ても眠い。□眼精疲労や肩こりがある□最近、つまらないことでイライラする□休みの日は思いきり朝寝坊して、その