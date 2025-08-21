有名人や大人物になる可能性を秘める『太陽線の現れ方』とは！？【手相の教科書】

太陽線の現れ方

太陽丘にくっきりと刻まれる太陽線

太陽丘に向かってまっすぐ上昇するように刻まれる太陽線は、一般的に多い太陽線です。この相を持つ人は、将来のゆとりある生活を求めて、まじめに働き、着実に収入を増やしていきながら充実した明るい生活を送ります。

月丘側から上昇する太陽線

月丘から上昇する太陽線を持つ人は月丘の意味が影響し、周囲からの人気や支援で運命が開いていき、名誉、名声を得て大きな成功を収めるタイプです。この太陽線が月丘から太陽丘まで長く伸びる人は、有名人や大人物になる可能性を大いに秘めています。

また、豊かな発想力や創造性を活かして、芸術・芸能の分野で才能を発揮し、大成功を収めるタイプでもあります。

第二火星丘から上昇する太陽線

小指側の側面の真ん中付近に位置する第二火星丘あたりから上昇する太陽線を持つ人は、強い忍耐力と持久力の持ち主であり、まじめに誠実さを持って生きることで最後には成功を収める人です。

この相を持つ人にあせりは禁物です。コツコツと時間をかけて信頼と実績を積み上げていくことが大切です。そう生きることで、徐々に幸せが積み重なっていき、後に大きな幸せを手に入れることができるでしょう。

生命線から上昇する太陽線

生命線から上昇する太陽線を持つ人は、非常に意志が強く努力家の人です。自分の才能や努力で成功と幸福をつかむ人です。また、この相は「開運線」でもあり、線が昇っている時期に、それまでに学んできたこと、努力してきたこと、一所懸命に準備してきたことが叶いやすいことを示す吉相です。生命線の流年法でその時期を知ることができます。

知能線から上昇する太陽線

知能線から上昇する太陽線を持つ人は、優れた知能を駆使して成功する人です。とても頭が切れる才能豊かなタイプで、仕事の成果が名声と財を生み、成功につながる人です。豊富なアイデア力を活かして芸術、文芸の世界で活躍するタイプでもあります。

感情線から上昇する太陽線

感情線から上昇する濃い太陽線を持つ人は、いわゆる大器晩成タイプです。長年に渡ってまじめにコツコツと身につけた技術や知識、人間力が50代以降になって大きく開花するタイプです。一過性の成功や幸せではなく、末永い幸福を味わえるのはこのタイプかもしれません。

運命線から上昇する太陽線

運命線から上昇する太陽線を持つ人は、線が昇っている時期に喜ばしい開運事が起こる可能性が高いことを示します。この太陽線は「開運線」の一つでもあります。結婚や昇進、独立開業や新居を購入するなど幸せな出来事や金運が上昇していくような出来事が起こりやすい、幸運が訪れるサインです。

