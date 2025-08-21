この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「産まれた！『2695gの女の子、最小の赤ちゃんでした』麻酔中の感覚まで語る」

人気YouTubeチャンネル『助産師HISAKOの子育て学校』が10月26日に「【産まれました】女の子2695g 身長45cm 10月26日(月)09時16分」と題した動画を公開。発言者であり12人の子どもを出産した助産師HISAKOさんが、待望の第12子となる女の子出産の舞台裏を、リアルな実況とともに明かした。



動画冒頭でHISAKOさんは「9時15分に2690…ん?90グラムかな?わからない。今まで産んできた中で、最小の赤ちゃんです」とこれまでの経験でも群を抜いて小さな赤ちゃん誕生への驚きと喜びを語った。歴代の兄弟は皆3500g超えだったが、今回初めて2000g台の赤ちゃんを出産し、「ちっちゃ!大丈夫?」「2000代の赤ちゃんって一回産んでみたいと思ってた…ふわぁ、産んじゃったー」と感慨深げな様子を見せている。



出産は帝王切開で実施。「麻酔、背中に入れるとき痛いよって言われてたけど、大したことなかったかな」と語ったHISAKOさん。麻酔が効いてくる感覚については「即浴みたい…お湯につけてる感じ」と独特な表現で例え、「感覚はあるけど冷たさは分からない」「触られてる感じはあるけど麻酔は効いてますからね、大丈夫ですからね」と、自身の身体の変化を冷静に体験していたことを明かした。



また、術中は「赤ちゃんはギリギリまで動いていた気がする」と話し、「内臓を触られる感覚…普段子どもがダイブしてお腹にぶち当たるほうがよっぽど（笑）」と母ならではのユーモアも披露。出生時情報は「身長45センチ、体重2695グラム、女の子です」と改めて報告。出産後は医療スタッフから「胎盤」をもらい「胎盤好きなんですよね。胎盤が出るあの瞬間の、トゥルンっていう感じがたまらない」と助産師ならではの感動も共有した。



さらに、点滴ルート確保を頑張ってくれた新人スタッフとのやりとりからは「立派な医療従事者になってくれたらいいなー。かわいいなー。応援したい気持ちになりましたよ」と、経験者ならではの温かなエールも寄せられた。



動画の最後には「しびれが取れたら麻酔が切れてどんな痛みと戦うのか楽しみ（笑）」と、飾らない言葉で締めくくり、今後も新たな母の奮闘記への期待が高まる内容となっている。