小柳ルミ子の元夫、白髪まじりヘア＆ヒゲの“激変”イケおじ姿で“10年ぶり”バラエティ出演にネット騒然

8月18日、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）が放送され、ゲストに、俳優でタレントの大澄賢也が登場した。その近影が話題を集めている。

「この日、大澄さんは2025年9月からスタートする音楽劇『謎解きはディナーのあとで』で共演する、元KAT-TUNの上田竜也さんとともに出演しました。現在は、舞台やミュージカルなどを中心に活躍を続けている大澄さんは、バラエティ番組に出演するのは約10年ぶりのようで、番組中には『干されてたわけじゃないんだけどね』と笑いながら、冗談をまじえてコメントしていました」（テレビ局関係者）

スタジオに現れた大澄は、白髪まじりの髪に黒縁のメガネをかけて登場。あごにも髪の毛同様、白いものがまじったヒゲを生やしており、ダンディな雰囲気が醸し出されていた。

登場と同時にXには、イケおじとなった大澄の姿に驚愕する声が寄せられていた。

《大澄賢也さん誰かと思った》

《新井康弘さんと思ったら大澄賢也さんだった…》

《イメージがすごく変わったなぁ》

10年ぶりのテレビ出演ということもあり、世間が抱いていたイメージから“激変”していたようだ。

「大澄さんは、日本大学芸術学部演劇学科卒業後、ダンサーとしてキャリアをスタートさせました。数々の舞台、ドラマに出演していましたが、その名が広まったのは、女優で歌手の小柳ルミ子さんと結婚したこと。小柳さんが13歳年上でしたが、おしどり夫婦として知られ、バラエティ番組にも多数、出演するように。明るいキャラクターもあり、軽快なトークを披露することも多くなりました」（芸能ジャーナリスト）

その後、2000年に小柳との離婚が成立。2013年には、ダンサーで俳優の岡千絵と再婚した。テレビ出演は以前より減っているものの、舞台の世界ではオファーがやまないという。

「大澄さんは、毎年のように舞台に出演しています。2015年は『SAMURAI 7』をはじめ年間5つの作品に出演しました。2022年に始まった『千と千尋の神隠し』の舞台公演にも出演し、2024年4月には初のロンドンでの海外公演にも参加しています。日本だけでなく、世界を飛び回っているんです。芸術家としての活動に重きを置いている大澄さんは、テレビに出ている暇はないというのが本音かもしれませんね」（同前）

舞台の上ではさらに“イケてる”に違いない。