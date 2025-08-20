この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで『Appleからの詐欺メールに気をつけろ！VISAカードやデビットカードを乗っ取られ資産を失う！』と題した動画で、近年急増中のフィッシング詐欺や、著名企業をかたる巧妙な詐欺手法について、最新事情と具体的な対策を語った。



動画冒頭、「VISAカードが不正利用されています」という不審なメールを受け取った事例を紹介。「私の動画を見ていたおかげで、詐欺だなって気づけたんですね」と、詐欺被害が身近であることを強調した。



最近はAppleやVISA、三井住友カード、JCB、楽天市場など、誰もが知る大手ブランドを騙る詐欺メールが激増。しかもiMessageやSMS、ショートメールなど、今まで「安全」と思っていた連絡手段にも巧妙な罠が仕掛けられている。「信頼性が高いブランド名を出すことで注意を引き、不安にさせて焦らせてくるのが最近の詐欺手法」と指摘。特に「24時間以内に対応してください」など、緊急性を煽る文章に惑わされやすいと注意を促す。



また「フィッシング詐欺は一見公式メールそっくり。本物と間違ってしまう」とし、銀行名や有名なカード会社名を利用した事例、さらには『成田空港遺失物センター』を装う詐欺まで多様化していると解説した。高齢者だけでなく、「2025年には若い世代がオレオレ詐欺などのターゲットになる逆転現象も起きている」と新たな傾向も指摘。「公的機関や社長を名乗るAI音声やディープフェイクが使われる新手の詐欺も出てきて、本当に『どれが本物か見分けるのが難しくなっている』」と語った。



「真面目な人ほど冷静な判断を失いやすい。少しでも不自然に感じたら公式窓口で確認を」と呼びかける宮脇氏。クレジットカード情報やパスワードを入力してしまったら速やかにカード会社や銀行、警察に連絡し対応することの重要性を強調した。



最後に「新しい詐欺手法を知っているだけでも未然に防ぐ対策になる。『自分は大丈夫』と思わず、常に知識と警戒心を持って」と呼びかけ、動画を締めくくった。