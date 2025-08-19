【FC東京】8/24京都戦で「京王電鉄Day開催」。スペシャルイベントが満載
2025年８月24日、味の素スタジアムでのFC東京対京都サンガF.C.戦で「京王電鉄Day」が開催される。先着２万名に「オリジナルレジャーシート」がプレゼントされるほか、観戦チケットを持っている小学生以下の子どもたち先着2,000名には「京王電鉄×FC東京 コラボキッズTシャツ」が配布される。また同日は「青赤夏祭り」も実施予定で、夏の思い出作りにぴったりのイベントだ。
さらに、eスポーツファンにはたまらない「モンスターストライク体験会」も実施される。FC東京オフィシャルパートナーである株式会社MIXIとの連携企画として、会場で参加できる「モンスターストライク(モンスト)」体験会が行なわれ、参加者には限定オリジナルノベルティがプレゼントされる。
サッカー観戦と夏祭りが一度に楽しめる特別なイベントを前に、森重真人選手はファン・サポーターに次のようにメッセージを記した。
「今週８月24日は、味の素スタジアムで京都サンガF.C.戦です。この日はご来場の先着２万名様に『オリジナルレジャーシート』を、そして観戦チケットをお持ちの小学生以下のお子さま先着2,000名様には『京王電鉄×FC東京 コラボキッズTシャツ』をプレゼントします。
直近の試合は苦しい戦いが続いていますが、ホーム味の素スタジアムで何としても勝ちたいと思っています。90分間、みなさんの声援を戦う熱量に変えて、夏の最高の想い出になる一戦にします。ご来場の際は、京王線・京王バスをご利用いただき、味スタへ駆けつけてください！応援よろしくお願いします!」
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
サッカー観戦と夏祭りが一度に楽しめる特別なイベントを前に、森重真人選手はファン・サポーターに次のようにメッセージを記した。
「今週８月24日は、味の素スタジアムで京都サンガF.C.戦です。この日はご来場の先着２万名様に『オリジナルレジャーシート』を、そして観戦チケットをお持ちの小学生以下のお子さま先着2,000名様には『京王電鉄×FC東京 コラボキッズTシャツ』をプレゼントします。
直近の試合は苦しい戦いが続いていますが、ホーム味の素スタジアムで何としても勝ちたいと思っています。90分間、みなさんの声援を戦う熱量に変えて、夏の最高の想い出になる一戦にします。ご来場の際は、京王線・京王バスをご利用いただき、味スタへ駆けつけてください！応援よろしくお願いします!」
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”