スペシャルハンバーグバーガー！東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン “ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「プラザパビリオン・レストラン」で提供される「スペシャルハンバーグバーガーセット」を紹介していきます。
東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルハンバーグバーガーセット
価格：2,480円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」ハンバーグバーガープレート（ベーコン、エッグ、チーズ、テリヤキソース）、フライドポテト、パンプキンサラダカシスとチョコのケーキソフトドリンクのチョイス
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「プラザパビリオン・レストラン」で販売される「スペシャルハンバーグバーガーセット」
ディズニー映画『眠れる森の美女』のマレフィセントをイメージしたセット。
紫色のバンズのハンバーグバーガーは、しょうがをきかせたテリヤキソースでさっぱりとした味わいに。
紫イモのチーズソースをかけたパンプキンサラダやフライドポテトを添えています。
デザートはカシスの酸味とチョコの甘さが調和したケーキになっています。
豪快にいただきたいハンバーグバーガー！
東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン “ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした。
© Disney
