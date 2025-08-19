東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「プラザパビリオン・レストラン」で提供される「スペシャルハンバーグバーガーセット」を紹介していきます。

東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルハンバーグバーガーセット

価格：2,480円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「プラザパビリオン・レストラン」

ハンバーグバーガープレート（ベーコン、エッグ、チーズ、テリヤキソース）、フライドポテト、パンプキンサラダカシスとチョコのケーキソフトドリンクのチョイス

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「プラザパビリオン・レストラン」で販売される「スペシャルハンバーグバーガーセット」

ディズニー映画『眠れる森の美女』のマレフィセントをイメージしたセット。

紫色のバンズのハンバーグバーガーは、しょうがをきかせたテリヤキソースでさっぱりとした味わいに。

紫イモのチーズソースをかけたパンプキンサラダやフライドポテトを添えています。

デザートはカシスの酸味とチョコの甘さが調和したケーキになっています。

豪快にいただきたいハンバーグバーガー！

東京ディズニーランド／プラザパビリオン・レストラン “ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした。

