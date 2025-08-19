元「AKB48」の篠田麻里子さんが阪神を応援する写真などを投稿

アイドルグループ「AKB48」の元人気メンバーで女優の篠田麻里子さんが自身のインスタグラムを更新し、東京ドームで巨人-阪神戦を観戦したことを投稿した。阪神のユニホームに身を包みメガホンを手にする姿に、「麻里子様って阪神ファンだったの？」「知らなかった」と驚くファンも多かったようだ。

篠田さんは「先日の地元ホークスの始球式も試合も最高に楽しかったので 今日は関西出身のゆきみちゃんと皆んなで東京ドームへ 阪神巨人戦凄い盛り上がりで楽しかったです」と報告。「全チーム応援してるけどセパでいうと地元ホークスと寅年なので応援してます」と明かした。

写真ではデニムに阪神の「5」のユニホームを羽織り、手にはメガホン、肩にはタオルという“ガチ”っぷりだ。福岡県出身で、7月26日にはみずほPayPayドームで行われたソフトバンク- オリックス戦の始球式に登場して、白のショートパンツ姿で豪快なワインドアップを披露して話題を呼んでいた。

投稿を見たファンは「阪神の応援楽しいよね」「阪神の応援ありがとうございます」「とても美しくて輝いていた勝利の女神様」「楽しかったみたいで良かったです」「麻里子様、カッコいいです」「麻里子ちゃん、どこにいても輝いてる！ 可愛い！」「スポーツ系。かっこい」「めっちゃ、お似合いです」などと反応していた。（Full-Count編集部）