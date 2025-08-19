この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【早期天候情報】強すぎる亜熱帯高気圧 40℃近い気温はいつまで観測されるのか 気象予報士解説（2025年8月19日昼配信）で、気象予報士の松浦悠真氏が、18日に発表された高温に関する早期天候情報を詳しく解説した。



動画冒頭で松浦氏は、「お盆も明けましたが、まだまだ厳しい暑さが続いていきます。残暑という言葉がまだ似合わないくらいの、それぐらいの猛烈な暑さがまだまだ続いていく」と語り、この時期にして“残暑”とは呼べない危険な高温が続く点を強調した。



今回、早期天候情報の発表対象となったのは東北太平洋側、西日本～東日本、南西諸島と広範囲で、各地の平均気温は平年から1.2度～2.6度も高くなる見通し。松浦氏は「北ほど変差が大きくなっている」としつつ、「東北地方ではプラス2.6度、関東甲信でもプラス2.2度の異例の高温予想」と分析。



高温の背景については、「亜熱帯高気圧がかなり西に張り出し、太平洋高気圧とチベット高気圧のダブルの高気圧が影響しています」と気圧配置の異常性を指摘。さらに、「高気圧が強いから下層の空気が圧縮されて温められる断熱圧縮が働く」と解説し、複数の気象要因が重なり合った異常高温であることを明かした。



地域ごとの予想では、「名古屋では24日に39度、ひょっとすると40度近い気温まで上がるかもしれません」「福岡や大阪、新潟、東京なども軒並み35度以上、熊谷では40度に迫る恐れ」と、内陸部のみならず主要都市も猛暑日に見舞われるとした。松浦氏は「なかなか気温が下がっていかない。しかも最低気温もかなり高い。なかなか寝苦しい夜が続いていく」と、熱帯夜も長期化する様子を伝えている。



動画の結びでは、「8月下旬の後半も、顕著な高温になる地域が広く予想されております。西日本から東日本では35度以上の猛暑日、内陸部では40度近い気温まで上がるところも出てきそうです。熱中症には引き続き厳重な警戒をお願いします」と視聴者に注意を呼びかけた。最後に、「マニアック天気」メンバーシップや最新情報の活用を案内し、積極的な暑さ対策を重ねて訴えた。