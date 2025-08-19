77ºÐ´ÆÆÄÄË´¶¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤ë»Ò¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡¥Á¡¼¥àºî¤êº¤Æñ¤â¡Ä²áÁÂÃÏ¤«¤é¼¨¤¹¡È¸Å¹ë¤ÎÄìÎÏ¡É
½©ÅÄ¡¦µíÅçÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤¬28Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÆüËÜ³ØÆ¸Âç²ñ½Ð¾ì¤Ç8¶¯Æþ¤ê
¡¡³ØÆ¸Ìîµå³¦¤Î¡Ö¸Å¹ë¡×¤¬¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£8·î11Æü¡Á18Æü¤Ë¿·³ã¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡È¾®³ØÀ¸¤Î¹Ã»Ò±à¡É¡Ö¹â±ßµÜ»òÇÕ¡¡Âè45²óÁ´ÆüËÜ³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ç¡¢µíÅçÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡Ê½©ÅÄ¡Ë¤¬8¶¯Æþ¤ê¡£1986Ç¯¤ÎÂè6²óÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ÇÉü³è¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÉÒÍº´ÆÆÄ¤Ïº£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤ÏºÇ¹âÎð¤Î77ºÐ¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ôÇ¯¸å¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢40Ç¯¶á¤¯»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó½Ð¾ì¤·¤¿1997Ç¯¤ÎÂè17²óÂç²ñ¤Ç¤âºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢Åö»þ¤Ï½éÀïÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3ÅÀº¹°ÊÆâ¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ8¶¯Æþ¤ê¤·¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¤ÏºÇÂ¿Í¥¾¡²ó¿ô¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¡¦Ä¹Á¾º¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¡ÊÂçºå¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2-4¤ÈÁ±Àï¡£µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³Ø¹»¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤ë»Ò¤É¤â¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¡×¤È¶áÇ¯¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¸º¾¯¤òÃ²¤¯¡£Ìîµå³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤À¤¬¡¢²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤à½©ÅÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¡¢ÃÄ°÷¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµíÅçÌîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖµåÆ»Â¨¿ÍÆ»¡×¤ÎÀº¿À¤À¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¤ÎÎéµ·¡¦°§»¢¡¦½êºî¤Ë¤Ï¾ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÈÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö³Ø¹»¤Ç¤âÂ¾¤Î¿Í¤ÎÌÏÈÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¡ÖµíÅçÌîµå¡×ÂÎ¸½¤·¤¿½à¡¹·è¾¡5²ó¤ÎÆ±ÅÀ·à
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Ç¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿Ìîµå¤ò¤ä¤ë¡×¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÎéµ·¡£¤É¤ó¤Ê»î¹çÅ¸³«¤Ç¤¢¤ì¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¤½¤Î°ìÃ¼¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£°Å¤¤¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢3¥¢¥¦¥ÈÌÜ¤ò¼è¤ë¤È¡¢Í··â¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç¾¤ÎÅÏÊÕÁÛ¿¿¤¯¤ó¡Ê6Ç¯¡Ë¤¬¡ÖÅÀ¼è¤ë¤è¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ¢¡¢¼ç¾¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£2»àÆóÎÝ¤È¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¡¢8ÈÖ¡¦¸Þ½½ÍòÍÛæÆ¤¯¤ó¡Ê6Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤È9ÈÖ¡¦º´Æ£³Ù¹±¤¯¤ó¡Ê5Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¡ÖÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æ±ÅÀ¤Ë¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ïº´Æ£¤¯¤ó¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä»þ¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¡¢ÎÝ¾å¤Ç¤Ï´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¶¯¹ëÁê¼ê¤Ç¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¡ÖµíÅçÌîµå¡×¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌ¤ÇÁê¼ê¡ÊÄ¹Á¾º¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬°ìËç¤âÆóËç¤â¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤ÌÌ¤ò¿¿»÷¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯¡ÖµíÅçÌîµå¡×¤Ï¡¢¿Ê²½¤·¤Ê¤¬¤é·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÀîÏ²¹¯ÂÀÏº / Kotaro Kawanami¡Ë