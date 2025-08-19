¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉ÷¾ð¡×Í«¤¦µþÅÔ¿Í¡ÄµþÅÔ»ÔÆâ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡Ö³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ·±àÃÏ¡×ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç·ü¿â¡¢ÇòÀî¤Ç¹Ô¿å
É÷¾ð¤¢¤ëµþÅÔ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ö¥í¥°¡Ö²Ö³¹¤¾¤á¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÀµÏÆÎÉÊ¿¡Ê@gionbubu¡Ë¤µ¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈó¾ï¼±¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¾×·â¡ÄÅÅ¼ÖÆâ¤ÎÄß¤ê³×¤Ç·ü¿â¡ª¡©
¤³¤³ºÇ¶á¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤Ë¤è¤ëÈó¾ï¼±¤Ê¹Ô°Ù¤òÅÙ¡¹ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤Ï¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×
¡ÖºåµÞ¡ÊÅÅ¼Ö¡Ë¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯²ñ¾ì¤Ë¡Ä¡×
¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢µþÅÔ¡¦Âçºå´Ö¤ò·ë¤Ö¡ÖºåµÞÅÅ¼Ö¡×¤Î½ÐÈ¯Á°¤Î¼ÖÆâ¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÁà¶¥µ»¤Î¡Ö¤Ä¤êÎØ¡×¤Î¤è¤¦¤ËÄß¤ê³×¤òÎ¾¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¡¢¸þ¤«¤¤Â¦¤ËºÂ¤ëÆüËÜ¿Í½÷ÀµÒ¤Î´é¤ÎÁ°¤ËÀª¤¤¤è¤¯Î¾Â¤ò½³¤ê½Ð¤¹³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤È¡¢¿Æ¤ò¿¿»÷¤ÆÄß¤ê³×¤Ç·ü¿â¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÈó¾ï¼±¤Ê»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢Åì»³¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÇòÀî¡×¤Î¸ÅÀîÄ®¶¶¡Ê¹Ô¼Ô¶¶¡Ë¤Ç¡¢µû¼è¤ê¤ÎÌÖ¤ò¼ê¤Ë¡Ö¹Ô¿å¡×¤ò¤¹¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤âÌÜ·â¡£
ÀµÏÆ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎºÝ¤Î¼Ì¿¿¤âX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Æ¤Ï·Ö¤¬Éñ¤¦¡ÖÇòÀî¡×¤Ï¡¢44¤Î¶¶¤¬²Í¤«¤ëÉ÷¾ð¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¾®²ÏÀî¡£
¡Ö·Ê´Ñ¤ò³Ú¤·¤à¡×Àî¤Ç¤¢¤ê¡¢¶á½ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿åÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¿Í¤¬¡Ö¹Ô¿å¡×¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µþÅÔ»ÔÌ±¤ÎÇ§¼±¤À¡£
ÎÉ¼±¤¢¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤â
¤¤¤Ä¤«¤é¡ÖµþÅÔ¡×¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö2Ç¯Á°¤Î½©º¢¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¤È¤¯¤ËÁý¤¨¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯À¼¤¬Âç¤¤¯¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÂç·¿²ÙÊª¤ò»Ô¥Ð¥¹¤ËÊ£¿ô»ý¹þ¤à¡¿¼ÖÆâ¤Ç¥¹¥Þ¥ÛÄÌÏÃ¤ò¤¹¤ë¡ÄÆÃ¤Ë»ÔÆâ¤ò½Û´Ä¤¹¤ë200·ÏÅý¤Î¥Ð¥¹¤Ï¾ï¤Ë¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ê¾å¤ËËþ°÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾è¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ËÀÊ¤ò¾ù¤ë³¤³°¤ÎÊý¤Î»Ñ¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡×¡ÊÀµÏÆÎÉÊ¿¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡¢´Ñ¸÷µÒ¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡ÖµÀ±à¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»äÍÃÏ¤ËÌµÃÇ¿¯Æþ¤·¤Æ»£±Æ¤ò¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¡×¤ò¡¢º£¤âÉÑÈË¤Ë¸«¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤¿¤éÏ©¾å¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÄÂÎ¤ÇÆ»¤òºÉ¤°»Ñ¤â¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡£µÀ±à¤Ç¤â¤Ã¤È¤â³Ê¼°¤¢¤ë¤ªÃã²°¡Ø°ìÎÏ¡Ù¤µ¤ó¤ÎÃÈÎü¤òÌµÃÇ¤Ç¤¯¤°¤Ã¤¿¤ê¡¢²Ö¸«¾®Ï©¤Î¡Ø¸¤ÌðÍè¡Ê¤¤¤Ì¤ä¤é¤¤¡Ë¡Ù¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
ºù¤Î»þ´ü¡¢ºù¤Î»Þ¤ò¼ó¤Ë´¬¤¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¥¢¥¸¥¢¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤Î±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ØÃ§¶¶¡Ù¤Ë¤¢¤ëÃÝ³À¤â¡¢Ã¯¤«¤¬ºÂ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°ìÅÙÊø¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀµÏÆÎÉÊ¿¤µ¤ó¡Ë
µþÅÔ»ÔÌ±¤Ï¡Ö´Ñ¸÷¡×¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¼Â¤Ï¡Ä
µþÅÔ¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÌäÂê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÅÙ¡¢¡ÖµþÅÔ¤Ï´Ñ¸÷¤ÇÌÙ¤±¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡×¤ÈÃæ½ý¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔÆâÁíÀ¸»º¤Î¤¦¤Á´Ñ¸÷¶È¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤ÏÌó10¡óÄøÅÙ¡Ê¢¨µþÅÔ»ÔÈ¯É½¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯»ÔÆâ¤ËµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ÎÅ¹¡×¤ä¡Ö¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÎÂçÈ¾¤Ï³°¹ñ»ñËÜ¤À¡£
ÀµÏÆ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸òÄÌÎÌ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤ÅìÂçÏ©ÃÎ²¸±¡Á°¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¡ÖÃåÊª¥ì¥ó¥¿¥ëÅ¹¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Å¹¤ÎÁ°¤ÎÏ©¾å¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¿ôÂæ¤Î¡ÖÇò¥¿¥¯¡×¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Èó¾ï¼±¤Ê³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý²Ã¤·¡¢·Ð±Ä¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹Ô¤¤Ä¤±¤Îµï¼ò²°¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤êÂ³¤±¡¢²¿¤âÃíÊ¸¤·¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍèÅ¹¤¹¤ë¤ÈÂçÁû¤®¤ò¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶á½ê¤Î¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ØÉ¬¤º¼÷»Ê¤òÃíÊ¸¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥ë¤À¤±°û¤ó¤Çµ¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡£µÀ±à¤Î¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é³°¹ñ¿Í½ÉÇñµÒ¤ÎÍèÅ¹Í½Ìó¤¬Æþ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ëÎ¨¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÅöÆü¤ÎÍèÅ¹°Ê³°¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀµÏÆÎÉÊ¿¤µ¤ó¡Ë
¤â¤Ï¤ä¡ÖÉ÷¾ð¡×¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î
X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇòÀî¹Ô¼Ô¶¶¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¥×¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¿åÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ÏÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À®¿Í¤ä¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¿Í¤¬¹Ô¿å¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºåµÞÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÂÎÁà¤ÎÄß¤ê³×±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í²ÈÂ²¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤È¡¢ÀµÏÆ¤µ¤ó¡£
¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¤¬Åù´Ö³Ö¤ËºÂ¤ë»Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÀ±à»Í¾ò±Ø¤Î³ûÀî´ß¤â¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÅù´Ö³Ö¤ÎË¡Â§¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢É÷¾ð¤Ï¼º¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ìÉô¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ò¤È³ç¤ê¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¼«Ê¬¼«¿È¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤âÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡Ä¡×¡ÊÀµÏÆÎÉÊ¿¤µ¤ó¡Ë
2024Ç¯¤ËµþÅÔ¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¿ô¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤Î3600Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢²áµîºÇÂ®¤Ç1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢µþÅÔ»Ô¤ÎÁí¿Í¸ý¤Ï¡¢Ìó143Ëü¿Í¤À¡£
²á¾ê¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍ¶Ã×¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÌ±¤¬Âå¡¹ÂçÀÚ¤Ë¼é¤êÂ³¤±¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µþÅÔ¤Î¡ÖÉ÷¾ð¡×¤Ïº£¡¢µÞÂ®¤ËÊø²õ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
