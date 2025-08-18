「ラブライブ！サンシャイン!!」の桜内梨子役などで人気の声優・逢田梨香子（33）が18日、肺炎による療養のため番組出演を見合わせると所属事務所が発表した。

事務所は「逢田梨香子の出演見合わせにつきまして」として公式サイトを更新。「このたび弊社所属の逢田梨香子が肺炎と診断され、医師から一週間の自宅療養が必要との指示がありました。つきましては以下の番組出演を見合わせることになりましたので、ご報告申し上げます」と伝えた。

そして「楽しみにしてくださっていた皆様、関係者の方々には、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。引き続き医師の指示に従って療養し、回復に努めてまいります」と結んだ。

また、逢田も自身のXで「不調が長引いてしまい、ご迷惑ご心配をおかけして大変申し訳ありません。1週間しっかり自宅療養させていただきます」とコメントした。

出演見合わせとなる番組は以下の通り。

・8月20日(水)生配信 鷲崎健のヨルナイト×ヨルナイト

・8月21日(木)生配信 逢田梨香子 逢いたい！

・8月24日(日)配信 逢田梨香子の ORDINARY RADIO

逢田は15年に「ラブライブ！サンシャイン!!」の桜内梨子役で声優デビュー。同作品のスクールアイドルグループ「Aqours」としても活動している。18年11月に開催された「Aqours」の東京ドーム公演では、国内外ライブビューイング含め15万人の動員を記録し、NHK紅白歌合戦にも出演。19年にはソロデビューを果たすなど、活躍の幅を広げている。