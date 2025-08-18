ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「もっと美味しく」の一環として、「ファミマの中華まん」を刷新し、8月19日から全国のファミリーマート約1万6300店で発売する。

ファミリーマートの中華まんは毎年新たな美味しさに挑戦し、手軽なレジ横フードとして好評を得ている。今年は定番商品のリニューアルに加え、暑い時期に高まる辛いものニーズに応えるべく、人気の韓国料理を中華まんにアレンジした「旨辛チーズタッカルビまん」を新発売する。

8月後半はまだまだ暑さが続く時期だが、ファミペイ会員への調査を経て夏の時期にも中華まんに意外なニーズがあることが分かった。

夏に中華まんを購入した理由を尋ねると、「小腹がすいたときのおやつにちょうどよかったから」という理由に次いで、朝ごはんや昼ごはん、おやつとしてのニーズに続いて「冷房で体が冷えていて温かいものが食べたくなったから」という回答が上位を占めた（同調査は、昨年の夏（2024年8月〜9月）にファミリーマートで中華まんを購入した顧客を対象にオンラインで実施され、有効回答数1003件を基に分析している）（調査期間：7月4日〜5日、調査対象：2024年8月〜9月にファミリーマートで中華まん類を購入した顧客、有効回答数：1003件、調査方法：オンラインアンケート）。



「じゅわっとジューシー本格肉まん 」

「じゅわっとジューシー本格肉まん 」は、豚肉の食べ応えのある食感と肉汁たっぷりのジューシーな味わいに仕立てた。生地にはホシノ天然酵母の発酵種を使用しており、自然な甘みが感じられる。味付けには、中華料理のベースに使用される「毛湯（まおたん）」と「清湯（ちんたん）」の2種類のスープを用いており、本格中華の味わいを楽しめる一品となっている。



「のび〜るチーズの濃厚ピザまん」

「のび〜るチーズの濃厚ピザまん」は、中心のチーズは、配合を変更することでよりチーズの伸びを実感できるように仕立てた。トマトのソースには、チーズの濃厚さに合うよう、甘さが特長のポルトガル産トマトを配合した。



「旨辛チーズタッカルビまん」

「旨辛チーズタッカルビまん」は、人気の韓国料理チーズタッカルビが肉まんになった。2種の唐辛子と3種の香辛料を配合した旨辛ソースに、ごろっと入った鶏肉で食感も楽しめる仕立てとなっている。モッツアレラとゴーダを配合したのび〜るチーズで辛さの中にもまろやかさを感じられる。



「こしあんまん（ごま風味）」

「こしあんまん（ごま風味）」は、濃厚でコクのあるあんこの甘さと、ふわふわとした生地のバランスの良さが特長とのこと。ごまの風味を楽しめるように仕立てた。



「つぶあんまん」

「つぶあんまん」は、小豆の粒感がしっかりと感じられる味わいに仕上げた。コクのある程よい甘さのあんことふわふわとした生地のバランスにこだわった。

［小売価格］

じゅわっとジューシー本格肉まん：170円

のび〜るチーズの濃厚ピザまん：170円

旨辛チーズタッカルビまん：190円

こしあんまん（ごま風味）：150円

つぶあんまん：150円

（すべて税込）

［発売日］8月19日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp