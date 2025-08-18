“北京五輪代表10番”の息子も。『The Gary Speed Tournament』に臨むU−15日本代表メンバー20名を発表
2025年８月18日、日本サッカー協会が『The Gary Speed Tournament』（８月23日〜９月２日／ウェールズ）に臨むU−15日本代表メンバー20名を発表した。
ウェールズでは現地時間８月26日にU−15ウェールズ代表、同28日にU−15北アイルランド代表、同31日にU−15ジブラルタル代表と戦う。なかなかタイトなスケジュールだが、平田礼次監督の下で招集された選手は以下のとおりだ。
GK
12 山下晴太郎（ヴィッセル神戸伊丹U−15）
１ 小畑颯亮（ガンバ大阪ジュニアユース）
DF
４ 酒井陽杜（ジェフユナイテッド市原・千葉U−15）
14 進藤新大（柏レイソルU−15）
５ 林天音（大分トリニータU−15）
13 野田永輝飛（川崎フロンターレU−15等々力）
３ 遠山越（柏レイソルU−15）
16 古木庸生（ウイングスSC）
２ 渡部直宏（東京ヴェルディジュニアユース）
MF
７ 梶山蓮翔（FC東京U−18）
19 遠藤優空（清水エスパルスジュニアユース）
18 橋元結仁（ソレッソ熊本）
20 名和葵斗（モンテディオ山形ジュニアユース村山）
６ 樋口健志（ガンバ大阪ジュニアユース）
８ 花元誉絆（ヴィッセル神戸U−15）
15 原武大和（ロアッソ熊本ジュニアユース）
FW
11 沢口栄太（横浜F・マリノスユース）
10 八色隼人（名古屋グランパスU−18）
９ 城秀人（FC東京U−18）
17 中野大虎（川崎フロンターレU−15生田）
７番の「梶山」を見て「もしかして？」と思う方もいるだろう。そう、梶山蓮翔はかつてFC東京や北京五輪で“10番”を背負ったテクニシャン、梶山陽平氏の息子である。異国の地でどんな活躍をするのか、注目したい。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
