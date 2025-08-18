ÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢(U-15)¡¢¥é¥¦¥ó¥É32¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¡ª¡È³¹¥¯¥é¥Ö¤ÎÍº¡É¤¬J²¼ÉôÌ¾Ìç¤È¼¡¡¹·ãÆÍ¤Ø

¼Ì¿¿³ÈÂç

Âè40²óÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊU-15¡ËÂç²ñ¤Ï17Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ½ªÀá¤¬ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¿Ê¤à32¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê¤·¤¿¡£

U-15¡ÊÃæ³ØÇ¯Âå¡Ë¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥àÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÆ±Âç²ñ¡£°ÊÁ°¤ÏÊ¡Åç¸©¤ÎJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤ÇËÌ³¤Æ»¤ÎÂÓ¹­»ÔÅù¤Ø°Ü¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î39²óÂç²ñ¤«¤é¤Ï»¥ËÚ»Ô¡¢¾®Ã®»Ô¡¢Í¼Ä¥»Ô¡¢·ª»³Ä®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥é¥¦¥ó¥É32¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£

Âè40²óÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊU-15¡ËÂç²ñ ¥é¥¦¥ó¥É32

¥Õ¥©¡¼¥ê¥¯¥é¥Ã¥»ÀçÂæ(ÅìËÌ­¢) vs Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹(Åì³¤­¡)

¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º(´ØÅì­¦) vs ¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜ(¶å½£­¡)

JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç(ÅìËÌ­£) vs ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìEAST(´ØÅì­­)

¥¬¥ó¥ÐÂçºå(´ØÀ¾­¡) vs SSS¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹(ËÌ³¤Æ»­¢)

¥ê¥Ã¥×¥¨¡¼¥¹SC(´ØÀ¾­¢) vs ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç(Ãæ¹ñ­¡)

Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£(´ØÅì­¢) vs FC.¥Õ¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë°¦ÃÎ(Åì³¤­¢)

¸¶ÅÄ³Ø±àSC(¶å½£­¥) vs Ì¾¸Å²°FC¡¦EAST(Åì³¤­¦)

FC¥é¥ô¥£¡¼¥À(´ØÅì­¡) vs FCÎ°µå(¶å½£­§)

¥µ¥¬¥óÄ»À´(¶å½£­¦) vs ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå(´ØÀ¾­§)

Á°¶¶FC(´ØÅì­¯) vs A.C.¥¢¥¹¥ß(´ØÅì­«)

µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.(´ØÀ¾­¤) vs ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹(´ØÅì­©)

¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í(´ØÀ¾­¥) vs 1FCÀî±Û¿å¾å¸ø±à(´ØÅì­®)

¥¬¥ó¥ÐÂçºåÌç¿¿(´ØÀ¾­¦) vs Çð¥ì¥¤¥½¥ë(´ØÅì­£)

Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀ¸ÅÄ(´ØÅì­¥) vs FCÅìµþ¤à¤µ¤·(´ØÅì­¨)

¥·¡¼¥¬¥ë¹­Åç(Ãæ¹ñ­£) vs Honda FC(Åì³¤­¤)

±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º(´ØÅì­§) vs À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹(Åì³¤­£)

Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀ¸ÅÄ¤Ï¡¢FCÅìµþ¤à¤µ¤·¤È¤Î¡ÖÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£

Â¾¤Ë¤â¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºvs¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜ¡ÊOB¤ËËþÅÄÀ¿¤é¡Ë¡¢¥ê¥Ã¥×¥¨¡¼¥¹SC¡ÊOB¤ËÆ£ÈøæÆÂÀ¤é¡Ëvs¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£vs FC.¥Õ¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë°¦ÃÎ¡ÊOB¤Ë¥Ô¥µ¥Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¹¬ÅßËÙÈø¤é¡Ë¤Ê¤É¡¢³¹¥¯¥é¥Ö¤ÎÍº¤ÈJ²¼ÉôÌ¾Ìç¤¬¼¡¡¹¤È·ãÆÍ¡£

³¤³°ÁÈ¤òÂ³¡¹ÇÚ½Ð¡ª·§ËÜ¤Î¡È°éÀ®ºÇ¶¯¡É³¹¥¯¥é¥Ö¡¢¥½¥ì¥Ã¥½·§ËÜ½Ð¿È¡ÖºÇ¹â¤Î5¿Í¡×

ÃíÌÜ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡Ê¥é¥¦¥ó¥É32¡Ë¤Ï¡¢8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËËÌ³¤Æ»¤Î³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£