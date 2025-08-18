8月17日、横浜DeNAベイスターズの藤浪晋太郎投手（31）が、3年ぶりにNPB（日本プロ野球機構）一軍のマウンドに立った。

【写真】“藤浪対策”がすぎる、ザワついた相手チームのスタメン

イースタン・リーグの巨人戦（8月6日）で4回5失点、7四死球の大乱調から修正できたのか、勝敗こそつかずとも、5回を投げて1失点、1四球と結果を残してみせた。

試合後には、記者らに「（日本独自の応援が）久しぶりの感じがしたので、楽しいと思いながら投げました」と語り、メジャーリーグやマイナーリーグとは雰囲気の違う、日本での試合を楽しめた様子の藤浪。

しかし笑顔が消えたのは、対戦した中日ドラゴンズのオーダーを問われた時。前日のスタメンに名を連ねた6人の右打者を入れ替え、先発投手の松葉貴大投手（35）を含めた9人を左打者で揃えた、いわば“藤浪対策”打線を組んだのだ。

阪神タイガース時代より制球難に苦しみ、特に右打者への頭部に抜けるボールが目立った藤浪に対し、2019年のオープン戦でも同様に中日が左打者9人を並べたことで物議を醸した。

大事な時期にけがをされたら困る

今回の試合前にも、中日の松中信彦打撃統括コーチが「大事な時期にけがをされたら困る」とコメントしたように、やはり6年経っても藤浪への“信用”は変わらないのだろう。この松中コーチの発言を知ってか知らずか、

「勝手に嫌がってくれる分には、好きなだけ嫌がってくださいという感じです。（左打者が並んだことで）球種の使い方が変わるなと思いましたけど、それくらいです」

自チームの選手を守るための“藤浪対策”に対して、藤浪は「勝手に好きなだけ嫌がれば」と意にも介さない、挑発的ともとれる物言い。“どんな打線だろうと自分の投球をするだけ”との意識なのだろうが、彼の過去を見てきた周囲はそうは思わない。

《もはや野球ではない。 藤浪とは野球をやりたくないって意思表示》

《危険な球を過去に何度も投げてる人が言ってはいけない それこそ報復死球を受けかねない発言では？》

《嫌なのは藤浪が打てないからじゃなくて頭にボールが飛んでくる事なんだけど・・・ こういう心持ちだからコントロール改善しないんだろうな》

左打者オーダーは超効いてると思う

案の定、SNSでは“藤浪発言”を受けての辛辣な声が溢れている。一方で、

《藤浪も強がってるけど、心の中では絶対屈辱と思ってるはずや。 でも謝るのも違うしメディア通して発信するのは難しいところやね》

《あえてこんな言い方してるけど左打者オーダーは超効いてると思うよ。結局ナイーブな奴だし そう思って温かい目で見てやってほしいわ》

いつまでも改善されない制球難を、藤浪自身が一番気にしてるからこその“強がり”と見る向きもある。

「もっと長いイニングを投げて、中継ぎ陣やリリーフを助けられるような、そういう存在になりたい」

最後には次回登板に向けて意気込んだ藤浪。味方であるDeNAにとっては心強い存在であることは間違いない。