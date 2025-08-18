この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて、気象予報士の松浦悠真さんが最新の台風情報について解説した。動画タイトルは「【台風12号・13号候補】沖縄を北上へ 局地的大雨注意 台風13号候補も沖縄へ？ 気象予報士解説 (2025年8月18日昼配信)」。松浦さんは新たに発生が見込まれる台風12号および、その後に控える台風13号候補の動向について詳しく述べ、「沖縄天海地方は大気の状態が非常に不安定となる見込み」と語った。



松浦さんはまず、台風12号候補について「北上を続けるものの、あまり発達できない台風になりそうです」とコメント。台風は宮古島南の熱帯低気圧が12時間以内に台風化する見込みで、沖縄本島西側を進む可能性が高いという。進路は東シナ海へと向かい、22日頃には熱帯低気圧へと変わることが予想されている。ただし「風が非常に強く吹くことはなさそう」「波も雨もそこまで極端な影響は出ないだろう」と冷静な見通しを示したが、「局地的に激しい雨や突風、竜巻などが発生する恐れがあり注意が必要」とも言及した。



一方、台風13号候補については、「日本南、フィリピン東の渦が次の台風候補。こちらは発達しそう」と警戒。進路の予測はまだ不確定ながら、先島諸島や台湾方面に進む可能性があり、「高気圧が西に強く張り出している。今回は西寄りのコースをたどる確率が高い」と分析した。「月末あたり、沖縄など南西諸島への影響には引き続き目配りが必要です」と注意を呼びかけている。



また、九州地方については「今のところ大きな影響は受けないとは見ている」としたが、「日中気温上昇による夕立などには留意を」と自然現象への警戒を促した。



最後に松浦さんは「台風12号候補はギリギリの勢力を保ちつつ、主に南西諸島の局地的大雨や雷雨に要注意」「13号候補は予報精度がまだ低い段階だが、沖縄に再び影響する可能性を忘れず、今後の動向を見極めてください」と締めくくった。動画は「マニアック天気メンバーシップなら、さらに詳しい情報も提供」と告知し、さらなる気象情報への関心を呼びかけていた。