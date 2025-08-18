2023-24シーズンにドルトムントはチャンピオンズリーグ決勝に進出したが、そのタイミングで話題を呼んだのがDFニクラス・ズーレの激太り報道だった。



このシーズンのズーレは体重管理に苦労しており、ピーク時には110kgも体重があったという。195cmと上背もある選手だが、さすがに110kgは重すぎるか。当時のシーズンも満足なパフォーマンスとはならず、個人としては悔しいシーズンとなった。





そこからズーレは減量に成功し、当時から10kgは減らしたと言われている。ポッドキャスト『Spielmacher』にて、ズーレは体重問題がデリケートな話題だったと振り返っている。「当時の報道は見てもいなかった。家族も友人も、誰一人としてこの話題には触れなかった。キャリアを通してもデリケートな話題だったから、あえて触れなかったんだと思う。どれぐらい前から報道が出ていたのか、みんな知っていたのかなと考えることはあった。でも大袈裟に騒ぐことではない。今はそれを乗り越え、自分を磨いてきたからね」しかし昨季怪我の問題があり、リーグ戦15試合にしか出場できていない。現在も筋肉系のトラブルは続いていて、今季も10月頃からの合流になると見られている。今の体重がベストかも分からないが、万全のコンディションで戦える時はいつになるか。