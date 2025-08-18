今夏にリヴァプールからバイエルンへ移籍したFWルイス・ディアスは、16日に行われたシュツットガルトとのDFLスーパー杯に先発出場。77分には決勝ゴールを記録し、いきなりタイトル獲得に貢献することになった。



バイエルンはディアスの獲得に7500万ユーロもの移籍金を投じたとされていて、金額はかなり高額だ。この移籍金額に疑問を抱くサポーターもいたかもしれないが、ディアスはひとまず結果を残してみせた。





独『Sport Bild』によると、クラブのマックス・エベールSDはディアスの実力をかなり高く評価しており、昨季リヴァプールで見せていたパフォーマンスも絶賛している。「ディアスは昨季リヴァプールでタイトル獲得に貢献し、プレミアリーグでも絶対的なトッププレイヤーの1人であることを改めて証明した。サラーやファン・ダイクのパフォーマンスが話題を集めていたかもしれないけど、ディアスのパフォーマンスも彼らと同等のレベルにあったよ。バイエルンでのディアスは昨季オリーセが見せたように、これまで以上に世界的注目を集めることが出来るだろう」「ディアスの獲得により、新シーズンに向けて非常に満足のいくチーム体制が整ったと言える。そのため、市場で積極的に活動する必要もない。もちろん今後も引き続き市場の動向を注視し、新たな選択肢が生まれた場合に備えて準備はしていくがね」ディアスはいきなりDFLスーパー杯制覇に貢献することになったが、今季どこまで数字を上げられるのか。7500万ユーロの期待に応えるのは簡単ではないが、スタートは上々だ。