¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤¬£Ç£±½éÀ©ÇÆ¡¡¥á¥ó¥¿¡¼¡¦ÃæÍ¸¿¿Êå¤¬ÄìÃÎ¤ì¤ÌÇ½ÎÏ¤ò¾Ú¸À¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï£±£·Æü¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤¬£Å£Ö£É£Ì¤ò·âÇË¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤«¤é¿·ÆüËÜ¡¢£Ä£Ä£Ô¡¢ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î£³ÃÄÂÎ½êÂ°Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥¸¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡½¡½¡£¥á¥ó¥¿¡¼¡Ê½õ¸À¼Ô¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤ÎÃæÍ¸¿¿Êå¡Ê£´£µ¡Ë¤¬ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¥»¥³¥ó¥É²ðÆþ¡¢¸·¤·¤¤¥Ò¥¶¹¶¤á¤ËÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿ÃÝ²¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£Å£Ö£É£Ì¡ÊÊÑ·¿Âç³°´¢¤ê¡Ë¤òÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥é¥¹¥È¥é¥¤¥É¤ÇµÕÅ¾¡£ºÇ¸å¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¤«¤é¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤ÇÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡Ö¤ªÁ°¤é¤ÎÌ´¤ò²¶¤Ë¾è¤Ã¤±¤í¡£¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£²Ç¯£¸·î¤Ë¸½Ìò¹â¹»À¸¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ£Ä£Ä£Ô¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯£±·î¤«¤é¤Ï¿·ÆüËÜ¡¢£Ä£Ä£Ô¡¢£Á£Å£×¤È¤Î£³ÃÄÂÎ½êÂ°Áª¼ê¤È¤¤¤¦»Ë¾å½é¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤êÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤àÃÝ²¼¤¬¡¢µòÅÀ¤È¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¡×¤È¶Ä¤°Â¸ºß¤¬¡¢¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÀ¤³¦ºÇÂçÃÄÂÎ£×£×£Å¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæÍ¸¤À¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¡×¤Ï¡Ö¼ÂÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÃÝ²¼¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£
¡¡¼Â¤Ï¸½ºß¤ÎÉ¬»¦µ»¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤â¡¢ÃæÍ¸¤Î½õ¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤Ã¤Æ·ë¹½¡¢¿Í¤Îµ»¤Ï´ÊÃ±¤Ë»×¤¤¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡¢ÃÝ²¼¤À¤Ã¤¿¤é¤Û¤Ü¤Û¤Ü¡ÊÁ´¤Æ¡Ë¤ÎÁª¼ê¤Ë¤«¤±¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¸«±É¤¨Åª¤Ë¤â¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¡£¤À¤¤¤¿¤¤¥¦¥Á¤ËÍè¤ë¤È¥À¥é¥À¥é°û¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÝ²¼¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»ÑÀª¤À¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿·¤·¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ËÈô¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ë´¶¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë£³ÃÄÂÎ½êÂ°¤ÇË»¤·¤¤¤Ã¤ÆÈáÌÄ¾å¤²¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸å¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ê¤ó¤À¤«¤é´î¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¯¤Æ¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£
¡Ö¤¢¤È¥«¥é¥ª¥±¤È¤«¹Ô¤¯¤È¡¢ËÍ¤¬²û¥á¥í¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê²Î¤ò²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¤È¤«¡£¤½¤³¤éÊÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡ÄÊÑ¤Ê¥ä¥Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤â¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¥ª¥Ã¥µ¥ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ³Ð¤¨¤¿²Î¤·¤«²Î¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯Á´Êý°ÌÅª¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥ÊÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÃÝ²¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤Ï¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤äÆâÆ£Å¯Ìé¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬µî¤ê¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤âÍèÇ¯£±·î¤Ë°úÂà¤¹¤ë¡£ÃæÍ¸¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãº£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÝ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ÂÀÓÅª¤Ë¤ÏÈ´¤¤ó¤Ç¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃÝ²¼¤òÃæ¿´¤Ë¡Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÌÓ¿§¤Î°ã¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤»¤ë¤Î¤«¡¢²ÁÃÍ¤Î¾å¤²Êý¤ò¤É¤¦»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×¡£ÃÝ²¼¤Î£Ç£±À©ÇÆ¤¬¸ÅÁã¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÝ²¼¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤Î£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤È¤·¤Æ£±¡¦£´¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤ì¤¬¼¡¤Î¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¡¢¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë£Ç£±ÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¡Ö¸½ºß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£