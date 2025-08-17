◇セ・リーグ DeNA5ー4中日（2025年8月17日 バンテリンD）

DeNAは延長戦の末に中日を5−4で下し、4連勝。移籍後初登板初先発の藤浪晋太郎投手（31）が5回5安打1失点と力投。勝ち投手の権利を得て降板したが、直後の6回に同点に追いつかれた。4−4の12回に林琢真内野手（24）の中犠飛で勝ち越した。

藤浪は5回86球を投げ、5安打1失点と力投。三浦監督は「緊張もあったと思う。よく1失点で踏ん張ってくれましたし、しっかり勝負できていたと思います」と評価し、「内容も良かったと思います」とうなずいた。

左打者9人をスタメンに並べる中日打線の“藤浪対策”にも言及。「左が並ぶことによって藤浪の投球が変わるわけでもなく、自分の持ち味、自分を出せるかどうかなので」とし、「戸柱が本当にうまく引き出してくれたと思います」とバッテリーを称えた。

藤浪降板後、6回に2番手・中川が同点弾を浴び、7回に3番手・宮城の暴投などで2点を失った。しかし、直後の8回に2死二、三塁から林が右翼線への同点打を放ち、延長戦に突入。延長12回に林の中犠飛で勝ち越した。