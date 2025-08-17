◇第107回全国高校野球選手権第12日 3回戦 津田学園0―5横浜（2025年8月17日 甲子園）

津田学園（三重）が選抜大会優勝の横浜（神奈川）に敗れ、8強進出はならなかった。佐川竜朗監督（47）は「春の優勝校にこういうゲームができたというのは、子どもたちが最後まで頑張ってきた成果が出たかなという面で言うと、子供たちに感謝の気持ちいっぱいです」とすがすがしい表情で振り返った。

王者相手に必死で食らいついた。最速149キロ左腕の桑山晃太朗（3年）は3回、失策などもあり2点を先行されたが、丁寧な投球を徹底。8回8安打5失点で降板したが、春の王者相手に臆することなく投げ続けた。打線は横浜先発・織田翔希（2年）から6回までわずか1安打。0―3の7回、1死から4番・犬飼悠之介（3年）からの3連打で満塁の好機を作るなど終盤に意地を見せたが、得点を挙げることができなかった。「チャンスができるけど1本出ないというのが強いチームと勝ち切れないチームの差なのかなと思うので、そこで1本出せるようなチームを作っていかないといけないと思う」と振り返った。

異例の中9日での3回戦となった。7日の1回戦・叡明（埼玉）戦に勝ち、当初は14日の2回戦で広陵（広島）と対戦予定だった。しかし10日に広陵が部内暴力事案を発端に出場を辞退したため不戦勝に。3回戦は異例の中9日での2試合目となった。「不安は若干あった」とは言うが、大会本部が特別措置として、試合があるはずたった日程で練習時間を設定してもらったことで影響を最小限に食い止められたという。「感覚開いたっていうよりは、ある意味、切り替えていい形で入れた」と話した。

宿舎でのミーティングでは「夕食を前に毎日ミーティング、私の講話をしたりとかで、逆に野球ばかりにならないようにそれ以外に例えばいろんな生活のこととか、時間のこととか、人の考え方とか、感謝とかっていう話をした」と工夫を凝らした。「（8月）1日から出てきたんで17日、2週間以上ホテルで過ごしたんですけど。長いようで短かったなっていう。子供たちもそういう思いですごくあるので、本当に笑顔でみんなが最後終わってくれてたので、やり切ったというか充実感があるのかなというのを感じています」と大会期間を振り返った。