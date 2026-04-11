〈「胸が大きくて痩せている女性」が狙われる…路上やSNSで女性をスカウト→“風俗漬け”にして荒稼ぎする「違法スカウトグループ」の“スペック管理”とは〉から続く警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官まで