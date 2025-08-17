【親ならわかる】娘との「ずっとこのままでいたい」瞬間に1.5万人が涙！かけがえのない時間の尊さ【ママリ】

「ずっとこのままでいたい」娘との幸せな瞬間に1.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、ぽん☺︎🐥🌱3m(@ponponaka0)さんが投稿した写真です。赤ちゃんが寝ている姿は本当にかわいいですよね。純真無垢な赤ちゃんの表情を見ていると、自然と顔がほころびます。





わが子の寝ぐずりに困らされた後でも、かわいい寝顔を見ると疲れやイライラも吹っ飛んでしまう感じがしますよね。ぽん☺︎🐥🌱3mさんの赤ちゃんの寝顔とその愛らしい姿が、まさに癒やしパワー全開なのでごらんください。

©ponponaka0

可愛すぎる…🥹もう私このままクッションになって一生娘の寝息聞いていたい🥹🩵🤍🩵🤍🩵

ママの胸の上で気持ちよさそうにスヤスヤ寝ていて、安心している様子が伝わってきます。このままクッションになって、娘の寝息を聞いていたいというママの気持がわかります。赤ちゃん特有のにおいを嗅ぎながら、娘のかわいいつむじや寝顔、お手てなどを眺めていたいですよね。



この投稿には「どんな夢を見てるのかな？」「ふくふくほっぺかわいい」「うらやましい、この時期はあっという間に過ぎる」などのリプライが寄せられていました。



赤ちゃん時代はもちろんのこと、これからスクスク成長してもわが子の寝顔は世界で一番かわいいですし、癒されるものなのでしょう。ママと赤ちゃんの絆を感じる素敵な写真の紹介でした。

ケープにおさまる赤ちゃんのほっぺがかわい過ぎて16万いいね

ご紹介するのはおこげ納豆(@edotin0831)さんが投稿したケープにおさまる赤ちゃんの画像です。冬になるとポンチョタイプのアウターを着る赤ちゃんもいますよね。布にすっぽりおさまる姿はとてもかわいいです。今回、そんなアウターからぷくぷくのほっぺがのぞくキュートな画像に多くの人が癒されたようですが…？

©edotin0831

横顔がいいねっ

フード部分からのぞく丸いほっぺは本当にかわいいですね。イチゴのポンチョを着ていることもあって、本当にフルーツの妖精さんみたいです。



この投稿には「えっ…なにこの絵に描いたようなちょこん…可愛いすぎん…？」「見入ってしまいましたよ…。尊く愛しげな…なんと表現したらよいのか…可愛い横顔です。」「ほっぺもかわいすぎだし、このちいちゃなケープの中に身体が全部収まってるのもかわいすぎますね🥹」といったリプライがついていました。



冬の季節はこんなかわいい妖精さんがたくさん姿を現すかもしれませんね。冬ならではの光景に思わずほっこりするかわいい投稿でした。

出産を控えるママへ、パパが母子手帳に書いた手紙に1万いいね！

ご紹介するのはなつ☺︎🌻🍓‎🤍(@natsu72__mm)さんが投稿していたパパのメッセージです。いよいよ翌日に出産を迎えるなつさんと生まれてくる赤ちゃんに向け、母子手帳に今の思いをつづったパパ。愛にあふれたメッセージからは、家族への愛がひしひしと伝わってきます。

©natsu72__mm

さっき手術の説明聞きに夫くんが来てくれた時に書いてってくれた……

「大したこと書いてないよ～」って言ってたけど、普通に泣いたよね🕯

赤ちゃんに会える期待とともに、なつさんと赤ちゃんが元気に帰ってくることを願うメッセージに思わずうるっときますよね。妊娠も出産も当たり前ではないことを理解し、自分の言葉で素直な気持ちをつづってくれたことが、なつさんの大きな力になったことでしょう。パパが出産が奇跡であることを理解し、ママと赤ちゃんの命を大切に思う気持ちが伝わります。



この投稿には「イイねぇ、パパもママもファイト」「泣ける」というリプライがついていました。パパは赤ちゃんを産むことはできなくとも、ママの思いに寄り添い支えることはできます。すてきな家族愛に心がホカホカと温まるエピソード投稿でしたね。

