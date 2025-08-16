クチコミで絶賛！子どもが爆食した“ふんわり卵“の簡単レシピ５選

子どもの食欲が落ちる残暑厳しいこの時期に、うまく取り入れたい栄養満点の食材「卵」。今回は実際に作った人が投稿したつくれぽ（つくりましたフォトレポート）で“子どもが爆食した”とコメントされているレシピをご紹介します。

ありがとうって言われた「スクランブルエッグ」

ツナ＆チーズ入りのふわとろ卵にトマトの酸味が良いアクセント！このレシピに投稿されたつくれぽの中には、「子どもたちにおいしいと絶賛され“ママありがとう“と感謝の言葉をもらった」という感謝のコメントが。料理をする励みになる嬉しい言葉ですね！







野菜もたっぷり「おかず卵焼き」

しっかり味で、娘さんにも好評だったというつくれぽが届いている卵焼きのレシピ。カリッと焼き上がった豚バラ肉も入った食べごたえ抜群の一品です。野菜も食べてもらえて親としては安心。夏休みのランチにももってこいですね！







スタミナ満点「ハム入りニラ玉」

一見子どもにはハードルの高そうなニラ料理ですが、ハムが入ることで子どもにも食べやすいおかずに。「家族みんなでパクパク食べられました！」というつくれぽが届いています。







じっくり蒸し焼きでふわふわ「チーズ野菜オムレツ」

「ピーマン嫌いの娘がおいしく食べてくれました」というつくれぽが届いているオムレツのレシピです。野菜嫌いも克服できるかも!?







栄養たっぷりの「卵」を食べて、まだ続く暑さを元気に乗り切っていきましょう！