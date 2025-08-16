山口vs仙台 スタメン発表
[8.16 J2第26節](みらスタ)
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 5 喜岡佳太
DF 14 下堂竜聖
DF 76 磯谷駿
MF 8 野寄和哉
MF 29 輪笠祐士
MF 38 末永透瑛
MF 45 山本桜大
MF 55 岡庭愁人
FW 9 有田稜
FW 31 草野侑己
控え
GK 26 田口潤人
DF 4 松田佳大
DF 49 峰田祐哉
MF 7 三沢直人
MF 28 小林成豪
MF 40 成岡輝瑠
FW 13 宮吉拓実
FW 20 河野孝汰
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
中山元気
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 19 マテウス・モラエス
DF 42 石井隼太
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 47 荒木駿太
FW 59 小林心
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 21 梅田陸空
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
MF 8 武田英寿
MF 11 郷家友太
MF 24 名願斗哉
MF 27 オナイウ情滋
FW 48 中田有祐
監督
森山佳郎
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 5 喜岡佳太
DF 14 下堂竜聖
DF 76 磯谷駿
MF 8 野寄和哉
MF 29 輪笠祐士
MF 38 末永透瑛
MF 45 山本桜大
MF 55 岡庭愁人
FW 9 有田稜
FW 31 草野侑己
控え
GK 26 田口潤人
DF 4 松田佳大
DF 49 峰田祐哉
MF 7 三沢直人
MF 28 小林成豪
FW 13 宮吉拓実
FW 20 河野孝汰
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
中山元気
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 19 マテウス・モラエス
DF 42 石井隼太
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 47 荒木駿太
FW 59 小林心
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 21 梅田陸空
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
MF 8 武田英寿
MF 11 郷家友太
MF 24 名願斗哉
MF 27 オナイウ情滋
FW 48 中田有祐
監督
森山佳郎