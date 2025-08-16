[8.16 J2第26節](みらスタ)

※19:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[レノファ山口FC]

先発

GK 1 ニック・マルスマン

DF 5 喜岡佳太

DF 14 下堂竜聖

DF 76 磯谷駿

MF 8 野寄和哉

MF 29 輪笠祐士

MF 38 末永透瑛

MF 45 山本桜大

MF 55 岡庭愁人

FW 9 有田稜

FW 31 草野侑己

控え

GK 26 田口潤人

DF 4 松田佳大

DF 49 峰田祐哉

MF 7 三沢直人

MF 28 小林成豪

MF 40 成岡輝瑠

FW 13 宮吉拓実

FW 20 河野孝汰

FW 98 アレフ・フィルミーノ

監督

中山元気

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 19 マテウス・モラエス

DF 42 石井隼太

DF 44 井上詩音

MF 6 松井蓮之

MF 10 鎌田大夢

MF 14 相良竜之介

MF 47 荒木駿太

FW 59 小林心

FW 99 宮崎鴻

控え

GK 21 梅田陸空

DF 3 奥山政幸

DF 5 菅田真啓

DF 25 真瀬拓海

MF 8 武田英寿

MF 11 郷家友太

MF 24 名願斗哉

MF 27 オナイウ情滋

FW 48 中田有祐

監督

森山佳郎