Î¥º§¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éµïºÂ¤ëÉ×¡£ºÊ¤¬µÁÊì¤Ë¡Ö·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¡×¤ÈLINE¤·¤¿¥ï¥±¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¶¦Æ¯¤­É×ÉØ¤Î¤³¤Ã¤µ¤ó(@33kossan33)¡£²È»ö°é»ù¤ÎÉéÃ´¤ËÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤â¡¢É×¤«¤é¡ÖÎ¥º§¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤É×¤ËÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¡¢Î¥º§¤Ø¸þ¤±¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¡¢¤³¤Ã¤µ¤ó¤Î¿Æ¤«¤é¡ÖÎ¥º§¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬¡Ä¡£²áµî¤Ë¥Þ¥Þ¥ê¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿Ì¡²è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤ä¤¹¤¤ÌäÂê¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØµûÅÄ²È¤Î°é»ùº£ÀÎÊª¸ì¡Ù¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£

1¿Í¤Ç3¿Í¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡ÄÎ¥º§¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç

¶¦Æ¯¤­¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°é»ù¤ä²È»ö¤ÎÉéÃ´¤¬ºÊ¤³¤Ã¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿µûÅÄ²È¡£¤·¤«¤·¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÏÃ¤Ï¿Ê¤Þ¤º¤ËÆÜºÃ¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£

¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÉ×¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¤ÏºÊ¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¸«¤¨»Ï¤á¡¢Á°¿Ê¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡ÄÉ×¤«¤é¤ÏÆÍÁ³¤ÎÎ¥º§¤Î¿½¤·½Ð¤¬¡£1¿Í¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦É×¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¿ôÆüÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤â¡¢É×¤ÏÎ¥º§¤Î°Õ»Ö¤ò¶Ê¤²¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£

1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤ó¤É¤óÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤Æ1¿Í¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£

¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤«¤é¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÆ¨¤²¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤ËÎä¤á¤Æ¤¤¤¯

°ÊÁ°¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿É×¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¡¢Êâ¤ß´ó¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤É×¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Á´¤Æ¤¬¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¯»×¤¨¤Æ¤­¤¿ÍÍ»Ò¡£

¤½¤³¤Ç¡¢É×¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈµÁÊì¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤³¤Ã¤µ¤ó¡£º£¤Î¤³¤Î°ìÊâ¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤µûÅÄ²ÈÉ×ÉØ¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¹ÔÆ°¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£

¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

µÁÎ¾¿Æ¤«¤é¥­¥Ä¤¯¸À¤ï¤ì¤¿É×¤Ï¡Ä¡©

µÁÎ¾¿Æ¤ÎË¬Ìä¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¿¹ÔÀþ¤À¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ËÂç¤­¤¯ÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É×¤ËÃí°Õ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¶¯¤¯¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤³¤Ã¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¡¢¼ÂÊì¤«¤éÃå¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃå¿®¤¬¡¢µûÅÄ²ÈÉ×ÉØ¤Îº£¸å¤òÂç¤­¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¿Æ¤Î²ðÆþ¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ã¤ÈËÜ²»¤ò¤Ý¤Ä¤ê¤Ý¤Ä¤êÏÃ¤·»Ï¤á¤¿É×¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¿¤À¤ÎATM¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¼ä¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£

É×¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤­¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤Ã¤µ¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÇ¤­½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÎ¥º§ÁûÆ°¤âÌµ»ö¤Ë²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ¼ÆÀ¤·½ªÂ©¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£

Î¥º§¤ÏÉ×ÉØ´Ö¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç´°·ë¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¹¤ó¤Ê¤ê¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢Î¾¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤¬Íí¤à¤È»öÂÖ¤¬Í¾·×¤Ë¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Î½õ¸À¤Ê¤É¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î¥º§¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£

É×ÉØ¤Îºß¤êÊý¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØµûÅÄ²È¤Î°é»ùº£ÀÎÊª¸ì¡Ù¡£É×ÉØ´Ö¤ÇÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é·ëº§¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ØÉ×ÉØ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£

µ­»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô

¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë