スズキ「“2階建て”ジムニーノマド!?」に注目！ 全長3.9mボディに「4人寝られる」!? タフすぎるホワイトハウスキャンパー「車中泊」カスタムがスゴかった！

大人2人が寝られる「ポップアップルーフ」搭載

2025年7月26日から27日にかけて、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催された「東京キャンピングカーショー2025」には、軽自動車をベースとしたコンパクトなキャンピングカーから、キャンピングカービルダーがいちから作り上げた本格的なフルコンバージョンモデルまで、幅広いモデルが展示されていました。

そんな中、キャンピングカーの老舗メーカーであるホワイトハウスキャンパー（愛知県東郷町）のブースには、話題の「ジムニーノマド」にポップアップルーフを備えたモデルが展示されていました。

全長4m未満のコンパクトSUV「ジムニーノマド」ベースの「車中泊」カスタムがスゴかった！

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「“4人寝られる”ジムニーノマド」!? 画像で見る（30枚以上）

スズキ「ジムニー」といえば、軽自動車でありながら大柄なボディを持つライバル車種にも負けない悪路走破性を持つことで知られています。

1.5リッター直列4気筒自然吸気エンジンとオーバーフェンダーを備えて普通車登録とした「ジムニーシエラ」（3ドア）も存在し、日本国外でも人気を集めています。

このジムニーシエラをベースに、以前から追加の要望が絶えなかった5ドアモデルとしたのがジムニーノマドです。

歴代ジムニーで初となる後部ドアを2枚追加すると共にホイールベースも延長して、室内空間を拡大しているのも注目を集めるポイントとなっています。

ボディサイズは全長3890mm×全幅1645mm×全高1725mm、ホイールベース2590mm。ジムニーシエラに対しホイールベースが340mm延伸されましたが、依然として全長4m以下の実用的な大きさに収められました。

そんなジムニーノマドは発表直後から受注が集中し、わずか4日で受注停止となるほどの人気モデルとなっていますが、ホワイトハウスキャンパーはいち早くジムニーノマドをベースとしたポップアップルーフモデルを開発していたのです。

というのも、ジムニーノマドは全長の延伸に伴ってルーフ長も伸びたことで、実用的なサイズのポップアップルーフを備えることができるようになったというワケなのです。

そのためホワイトハウスキャンパーでは、ジムニーノマドが正式に発表される前から開発に着手。

昨年2024年の「東京キャピングカーショー2024」にて、並行輸入車をベースとした試作モデルを初披露しました。

そして2025年1月のカスタムカーイベント「東京オートサロン2025」では、全国で「JIMNY WORLD」を展開する「エヌズステージ」の最新カスタムと、足回りを中心に高度な技術をもつ「ハイブリッジファースト」のチューニングにより生み出されたコラボレーションモデルを展示して話題を集めました。

この時はまだジムニーノマドが正式発表される前の段階でしたが、今回はジムニーノマド発表後ということで、東京キャンピングカーショー2025会場で先行予約をスタート。

展示車両も、国内仕様の新型ジムニーノマドをベースとしたプロトタイプ仕様を初披露していました。

まだ現段階では開発中ということで正式な価格や仕様、機能などは決まっていないということでしたが、実車を見る限りその完成度はかなりのもの。

コンパクトながらも車内にベッドマットを敷けば、2名分のスペースが確保できるポップアップルーフとあわせて「大人4人」の車中泊も実現できるポテンシャルが手に入るとあって、会場でも注目の的となっていました。

ベース車の入手に時間がかかるという点は悩ましいところですが、高い走破性を持つジムニーノマドのオーバーランド（車中泊）仕様は、気になっている人も多いのではないでしょうか。