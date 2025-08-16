¡ÚMLB¡Û¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¡¢ÂÐ¾ÈÅª¡×¥É·³¥Þ¥ó¥·ー¡¢¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¡È°ã¤¤¡É¤Ë¸ÀµÚ¡¡¼«¿È¤ÏÌµÇ°¤ÎILÆþ¤ê
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·ーÆâÌî¼ê¤¬±¦ÏÆÊ¢ÄË¤Î¤¿¤á¡¢10Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤ÏÆ±Æü¤«¤é¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Íê¤ì¤ëÂçË¤¤ò·ç¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ñ·³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡Ö¶¯¤¤´¶¾ð¡×
¥Þ¥ó¥·ー¤Ï13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç±¦ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ¡¢µÞ¤¤ç²óÈò¡£¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸¡ºº¤·¤Æ2¡¢3ÆüµÙ¤Þ¤»¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¤ÏºÇÄã¤Ç¤â10Æü´Ö¤Ï·ç¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½µ¤´¤È¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£Ã¯¤â¤³¤ì¤Ç¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£µ¨ÀäË¾¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÉé½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥·ー¤Ïºòµ¨¤âÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤ÆÎ¥Ã¦¡£¤³¤Î»þ¤ÏÉüµ¢¤Þ¤ÇÌó3¥«·î¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ°²ó¤è¤ê¤â·Ú¾É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡×¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·ー¤À¤¬¡¢·èÀï¤òÁ°¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Áー¥à¥«¥éー¤Ë¸ÀµÚ¡£ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ø¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊÎ¾·³¤Ï¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¤É¤ó¤Ê¥Áー¥à¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ëÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀµÈ¿ÂÐ¡£´¶¾ð¤ò¤¢¤Þ¤ê½Ð¤µ¤º¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏËÜÅö¤ËÂÐ¾ÈÅª¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤¬»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£»Ø´ø´±¤âÇ§¤á¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸
¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ÏÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¡£º£Ç¯6·î¤Î4Ï¢Àï¤Ç¤Ï·×8»àµå¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢Î¾·³¤Î»Ø´ø´±¤¬Âà¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤âº£½µ¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ËÜÅö¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¾ðÅª¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤¬²æ¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð²æ¡¹¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ï²¿¤è¤ê¤â²æ¡¹¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤â¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥êー¥°¤ÎÇÆ¸¢¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¤¹¤ëÆ±¥«ー¥É¡£¥Þ¥ó¥·ー¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥ßー¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡¢¥¥à¡¦¤Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤é¤âÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë2°Ì¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤é¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥´Ô¤¹¤ë¤Î¤«¡£Âç°ìÈÖ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£