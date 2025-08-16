¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡Ä¡© Àé²ìÞæÂç¤ÎËâµå¤Ç¡È°ÛÊÑ¡É¡ÖÂç¾æÉ×¤«w¡×¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¢ªÂÇ¼Ô¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×
¡ÚMLB¡Û¥á¥Ã¥Ä3¡Ý4¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ê8·î14Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8·î15Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀé²ìÞæÂç¤ÎËâµå¢ªÂÇ¼Ô¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë
8·î14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î15Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥ÄÂÐ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¦Àé²ìÞæÂç¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤¬»×¤ï¤ºÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
2²óÉ½¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿7ÈÖ¤Î¥Ó¥À¥ë¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀé²ì¤Ï¡¢½éµå¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¡¢143km/h¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤¿¾å¤Ç¡¢2µåÌÜ¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿142km/h¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¥«¥¦¥ó¥È1-1¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯3µåÌÜ¤Ï¡¢³°³Ñ¹â¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¸«Æ¨¤·¤òÍ¶¤¤¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-2¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ó¤òÄÉ¤¤¤³¤à¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¾¡Éé¤Î4µåÌÜ¡¢Àé²ì¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï³°³Ñ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤«¤é¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÍî¤Á¤ë132km/h¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¡£¤½¤Î»×¤ï¤ÌÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ó¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·ÊòÁ³¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÂÇÀÊ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤«¤é¹â¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀäÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ø¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯Àé²ì¤ÎÅêµå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«w¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê½ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î»È¤¤Êý¤â¥¢¥ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¡ÖÊòÁ³¤È¤·¤¹¤®£÷¡×¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë1¿ÍÁ°¤ÎÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë6ÈÖ¤Î¥ª¥¸¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¤Î6µåÌÜ¤Ç¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈµÞ·ã¤ËÍî¤Á¤ë¤ª²½¤±¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿Àé²ì¡£º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿¡È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î»È¤¤Êý¡É¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÂÇ¼Ô¤¬Çº¤Þ¤µ¤ì¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë