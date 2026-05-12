【WRC 世界ラリー選手権】第6戦 ラリー・ポルトガル（5月7日ー10日）【映像】世界が注目！“ほぼ真横”の豪快スライド走法伝統のグラベルで知られるポルトガルで行われたWRCの第6戦、今季2勝をあげている日本人ドライバー、勝田貴元の豪快な走りが国際映像でもフォーカスされる一幕があった。デイ3のSS16は勝田の出走前からところどころで雨が降ってきており、ただでさえ滑りやすいグラベル（未舗装）の路面攻略をさらに難しく