¡Ô¥¬¥¹¥È¡¢Ä®Ãæ²Ú¡¢¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¡¢¾¾²°¡ÕÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬Âç³ØÀ¸³è¤Ç´®Ç½¤µ¤ì¤¿¡È½îÌ±ÇÉ¥°¥ë¥á¡É°ìÍ÷
º£Ç¯4·î¤ËÃÞÇÈÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤µ¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡£Âç³ØÀ¸¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¹ÄÂ²¤Î¹ñÎ©¿Ê³Ø¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤´Æþ³ØÁ°¤«¤éÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤Ï¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤ª¿©»ö¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡È½îÌ±ÇÉ¡É¤ò´®Ç½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï4·î¡¢¤´Æþ³Ø°Ê¹ß¤Ï¿·´¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢¹ÖµÁ¤Î¤Ê¤¤ÆüÍË¤Ë¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤È¡Ö¥¬¥¹¥È¡×¤Ø¸þ¤«¤ï¤ì¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤ª»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¡£
¡ÖÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿¤È¤¢¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë·èºÑ¤ò¤³¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î¤Ë¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë¤â¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤´³ØÍ§¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¤«¡¢¤³¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬°û¿©Å¹¤ËË¬¤ì¤é¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö5·î17ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ä®Ãæ²Ú¤ÇÌó800±ß¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¥é¡¼¥á¥ó¤Èñ»Ò¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬¡¢¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù2025Ç¯5·î26Æü¹æ¤Ç¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÅÄÃæ¡É¤È¸Æ¤Ö¤´³ØÍ§¤È2¤Ä¤Î¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤¤ò´°¿©¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å¤Ó¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤²°¤Ç¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¶ñºà¤È½Ð½Á¤òÆ±»þ¤ËÊü½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡È¤³¤ì¤¸¤ã¤¢°ìÀ¸¤â¤ó¤¸¤ã¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡É¤È¤´³ØÍ§¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥µ¡¼¥¯¥ë³èÆ°¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¸òÍ§´Ø·¸¤â¹¤¬¤ê¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Î°ì³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½ù¡¹¤ËÆëÀ÷¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¤½¤·¤Æ6·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢Ìë22»þ¤´¤í¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÈµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¾¾²°¡×¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤ë»Ñ¤âËÜ»ï¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¥é¥±¥Ã¥È¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢¾¾²°¤ÎÁ°¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È10Ê¬¤Û¤É´¿ÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÌë¤Ë¥é¡¼¥á¥ó²°¹Ô¤Ã¤¿¤éÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎSNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Âç³ØÀ¸¤é¤·¤¤¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍª¿Î¤µ¤Þ¡£²ÆµÙ¤ß¤â¿·¤¿¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£