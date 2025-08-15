この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【資産運用】10億円の資産を築いても日本ではほとんど残らない！資産を守るために富裕層がとっている行動とは...！」と題した動画で、富裕層の間で加速する海外移住トレンドの背景と、その現実について詳しく語った。



冒頭、宮脇氏は「実際に周りでも移住が増えています」と明かし、シンガポールやドバイ、オーストラリアなど多様な国が選択肢となっていると紹介。「教育移住や税金対策、働き方、家族の事情など…理由は様々です」と、その背景に複数の事情が絡む現状を説明した。



そしてなぜ富裕層が日本を出たくなるのかについて、「日本の借金、重税、そして災害。この3つがプッシュ型の理由」と指摘。さらに、「日本の将来への不安が最大の要因」「頑張って築いた資産が国に奪われていくようなもの。もう資産没収に近い」と、相続税の高さや政府債務の深刻さ、地震などのリスクを出国の動機として挙げた。



一方で「経済的自由、場所的自由、そして精神的・時間的自由。これらが海外ならではのプル型の魅力です」と前向きな理由も解説。「単にお金があるだけでなく、本当にやりたいことに時間とリソースを費やせる選択肢が広がる」と語る宮脇氏は、ノマド的な生活や家族との時間を大切にしたいという意識も根強いと分析した。



動画では、人気移住先として①シンガポール②オーストラリア③マレーシア④UAE（ドバイ）を挙げ、その特徴やメリットを丁寧に解説。「シンガポールは『街並みが綺麗で金融のハブ。相続税・キャピタルゲイン税がゼロ』。家賃や食事は高い印象だが、『実際は工夫すればそれほどでもない』」と、自らの体験を交えて紹介した。



また、オーストラリアについては「世界でも見たい都市ランキング上位のメルボルンは緑が多く都会性も併せ持ち、家族移住にも最高」「日本人も多く、安心感がある」と体験談も披露。「子育てするなら日本語ケアできるオペア文化も魅力です」と独自視点も加えた。



終盤では、「注意が必要な国」としてはバヌアツを例に挙げ、「投資で市民権が得られるが、EUがビザ免除を取り消したことでパスポートの価値が大きく下落。『安かろう悪かろうには注意を』」と警鐘を鳴らして、動画を締めくくった。