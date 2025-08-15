中学軟式の日本一決定戦「第42回全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント」決勝

中学軟式野球の日本一を決める“中学生の甲子園”「第42回全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント」は15日、横浜スタジアムで決勝戦が行われ、作新学院中（栃木）が星稜中（石川）を2-0で破り初優勝を飾った。

春の全国大会「文部科学大臣杯 全日本少年春季軟式野球大会」の決勝と同じ顔合わせとなった一戦。星稜中・服部成（3年）、作新学院中・松本鶴寿（3年）の両先発の好投もあり、互いに無得点のまま迎えた最終7回、作新学院は1死二塁で4番・西原壮雄が左越えに2ランを放って先制。投げては松本鶴からエース・亀山季哉（3年）への継投で星稜中の反撃を断った。

3回目の出場で初の頂点に立った作新学院中の増渕洋介監督は「星稜はいいチームなので難しい試合になるとは思っていた。服部くんは疲れもあったのでは。センターに打ち返すことを意識させ、狙い球を絞って打ちにいけた」とコメント。殊勲の一打を放った西原は「捕手として4番として、なんとしても打とうと。打ったのはスライダー。真っすぐを狙っていたが反応で打つことができた」と喜んだ。

春夏連覇を狙った星稜中は、最速148キロのエース・服部を中心に、今大会ここまで3試合連続無失点と盤石の守りを誇ってきたが、最後は失策からの一発に泣いた。「子どもたちは最高のゲームをしてくれた。春夏連覇の難しい目標に挑んで、ここまで辿り着けて、もう一歩でしたけど、彼らの人生にとって大きいこと」と五田祐也監督。服部は「3年間はきつかった。よくやったなと言える3年間でした」と振り返った。

■試合結果

◎準決勝（14日）

作新学院中 2-0 相陽クラブ

星稜中 1-0 CLOVERS MIYAZAKI

◎決勝（15日）

作新学院中 2-0 星稜中（First-Pitch編集部）