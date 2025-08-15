「過去1・2を争う高見え商品！」【しまむら】見つけたら即買い♡「1,089円トップス」

手頃なトップスを探すとき、気になるのはやっぱり「高見え」するかどうか。安っぽく見えるのは避けたいところです。そんなときに注目したいのが【しまむら】のトップス。リーズナブルなアイテムが揃う中、今回は税込1,089円という手に取りやすい価格ながら、インフルエンサーも「過去一二を争う高見え商品」と驚くようなトップスをご紹介します。大人の装いにも自然となじみそうな優秀トップスをチェックしてみて。

落ち着きのあるモードなTシャツ

【しまむら】「CフォトTシャツ」\1,089（税込）

白ベースに黒のタイポグラフィをあしらった、大人っぽい印象のTシャツ。文字と写真のバランスが絶妙で、どこかモードな雰囲気が漂います。ラフなサイズ感が今っぽく、着るだけでこなれた印象になりそう。大きめのロゴながらも主張しすぎず、シンプルなボトムスと合わせても野暮ったくなっていません。高見えする落ち着いたデザインで、大人のカジュアルコーデに寄り添いそうな一枚です。

まろやかなイエローのTシャツ

【しまむら】「CTロゴ フレンチSLT」\1,089（税込）

さりげなく入ったロゴが上品に映えるTシャツ。フレンチスリーブが肩まわりをきれいに見せてくれそうなシルエットで、フェミニンさときちんと感を兼ね備えています。カラー展開は5色で、淡いバターイエローはトレンド感たっぷり。インフルエンサーの@_rico.coco__gukさんはロングスカートと合わせて、大人のカジュアルコーデを完成。アクセサリーとの相性も良く、シンプルな中に自分らしさを添えられそうなトップスです。

こなれたプリントに映えるフリル

【しまむら】「TT＊NATフリルPTPO」\1,089（税込）

プリントとフリルの組み合わせが絶妙なTシャツ。古着のような風合いがこなれ感を演出し、ラフなコーディネートにも取り入れやすそうです。カジュアルさの中に、フリルがほんのり甘さをプラス。デニムと合わせてもカジュアルすぎず、大人可愛いバランスに仕上がっています。お値段以上のデザイン性で、夏のヘビロテアイテムになってくれそうな一着です。

刺繍とレースが織りなす高見え感

【しまむら】「コードシシュウレースPOハン」\1,089（税込）

繊細なレースに立体的なコード刺繍が施された、贅沢感のあるデザイン。プチプラとは思えない細部までのこだわりに目を引かれます。袖口にはゴムが入っており、ふんわりとしたシルエットを実現しているのもポイント。甘くなりすぎないナチュラルなブラウンカラーで、大人の装いにもなじみやすい印象です。インフルエンサーの@h_n_l_28さんも「過去一二を争う高見え商品」と語る、見つけたら即買いしたくなりそうな一枚です。

