「昇進したのに給料が増えない」会社員が直面する“見えない天引き”の罠。人生の可処分所得が吸い取られていく
「昇進したら給料が上がる！ だから全力で仕事を頑張ろう」。そう思っている人も多いはず。
「私自身も以前はそう考えていました。でも、実は昇進した瞬間、ガッポリ引かれているものがあることに気づいたんです。それが、税金と社会保険料です。
額面では給料が増えているのに、なぜか手取りがそれほど増えない……。そんな経験、ありませんか？ 一方で、同じ収入アップでも副業で得たお金は、工夫次第でこの“見えない天引き”を回避できる可能性があります」
◆昇級しても手取りになれば雀の涙…社会保険料の現実に刮目せよ
そう話すのは、最新刊『3ステップで未来が変わる！ ふつうの会社員のためのお金の増やし方【最適解】』（扶桑社）を発売したマネー系インフルエンサーのガーコさん。
登録者数36万人を超える自身のYouTube「ガーコちゃんねる」では、新NISAなどを活用した資産形成や投資・お得情報を中心に、「かゆいところに手が届く」丁寧な解説で人気を集めている。
「日本の会社員は、給料から次のようなものが引かれています。所得税（国税）、住民税（地方税）の税金。そして、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の社会保険料。
ここに40歳以上であれば介護保険料も追加されます。これらを差し引くと、ざっくり手取りは額面の75〜80％程度。
つまり、額面が5万円上がっても、手取りでは3万7,500〜4万円程度しか増えないケースが多いのです。でもそれだけじゃない。怖いのは“社会保険料がどんどん上がる”ことなんです」
◆昇進しても、額面ほど手取りが増えない理由をストーリーで分析
ガーコさんによると、「昇進による本業の昇給パターン」と、「昇進せず、副業で同じだけ稼ぐパターン」の2つを、社会保険料と税金の視点から比較してみると、わかりやすいとのこと。
「仮に同じ会社で働く、太郎と二郎がいたとします。2人のストーリーを見てみましょう」
ある日、太郎は課長に昇進し、月給は3万円アップ。会議室で上司から「期待しているよ」と笑顔でいわれ、部下も10人ついた。名刺には「課長」の2文字。なんだか社会人として一段上に上がった気がした。
でもその翌週から、何かが変わりはじめた。メールの通知が朝の7時から鳴りっぱなし。部下からは「相談いいですか？」と30分ごとに声をかけられ、営業同行や部下の相談対応など、太郎の1日は“他人の問題処理”に費やされていく。
さらにプレイングマネージャーとして自分も営業成績が求められる太郎。日中の部下の相談に加えて、自分の顧客対応もしながら、夜になってもチームのトラブル対応で残業、資料のレビューで帰宅は23時。
会議は2倍、責任は3倍、でも給料は1.1倍。税金と社会保険料を差し引かれたあと、月の手取りが増えたのはわずか1万5,000円。手元に残るお金より、なくなった自由時間のほうがよっぽど高くついた。
太郎はふと気づく。「俺、出世して“管理される側” から“管理する側”になっただけじゃないか……？」
◆同じ「5万円」だとしても、本業と副業ではその中身は大違い
一方で、同期の二郎。出世レースには興味がないようで、定時でサクッと帰っている。聞けば、副業でブログを運営しているという。月に5万円ほどの収入。初めは「え、たったそれだけ？」と思っていた。
ところがよくよく聞いてみると、その5万円は誰にも指示されず、自宅のソファで書いた記事から生まれた収益。残業時間は自分でコントロール、会議ゼロ、クレーム対応ゼロ。
さらに、パソコンや書籍代は副業の経費で落とせて、課税対象は実質3万円ほど。しかもその3万円には社会保険料は一切かからない。何よりも違ったのは、二郎の“顔”だった。
