「背徳感たっぷり」「リピ確定！」【セブン-イレブン】ストック推奨♡「新作アイス」
厳しい暑さが続きながらも頑張った一日の終わりには、自分へのご褒美としてひんやりスイーツを楽しんでみては？ 今回は、そんな時にぴったりの【セブン-イレブン】の新作アイス4選を紹介します。
期待を裏切らないれん乳感！
「まさに“鬼れん乳”な背徳感たっぷり」「氷ベースで夏でも食べやすい仕上がり」と、@miki__iceさんが紹介するのは「７プレミアム 森永れん乳氷 鬼れん乳」。れん乳氷にれん乳、れん乳アイスとまさにれん乳尽くし！ 昨年よりもれん乳が増量されており、れん乳好きなら見逃せない一品です。
2種のチョコ入りで食感が楽しい！
しっかりミント感があるアイスがベースの「ミント推しのためのチョコミントバー」。粒チョコとチョコチップ入りで、食感が楽しめるのも魅力です。@miki__iceさんはそれぞれを「パリパリ」「ゴリッ」と表現していて、これは食べ応えもありそう！
驚きのバキバキ感で満足度◎
「クオリティ高い」「リピ確定だわ」と、@yuumogu22さんが絶賛するのは「ダンディチョコミント」。ミントアイスを、ミント入りクランチチョコとチョコ味のモナカでサンド。ボリュームもあるので、シェアして食べるのもおすすめです。
ご褒美にぴったりのパフェ系アイス
チョコミント氷に、れん乳・チョコミントアイス・チョコわらび餅・ハートのマシュマロをトッピングした「チョコミント大好きな白くま」。意外な組み合わせですが、食感の違いも楽しめそうです。@yuumogu22さんは「バランス神」とコメントしています。
人気で品薄や売切れになる可能性大！ 見つけたら迷わずカゴINして冷凍庫ストックして！
