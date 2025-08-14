「背徳感たっぷり」「リピ確定！」【セブン-イレブン】ストック推奨♡「新作アイス」

厳しい暑さが続きながらも頑張った一日の終わりには、自分へのご褒美としてひんやりスイーツを楽しんでみては？ 今回は、そんな時にぴったりの【セブン-イレブン】の新作アイス4選を紹介します。

期待を裏切らないれん乳感！

「まさに“鬼れん乳”な背徳感たっぷり」「氷ベースで夏でも食べやすい仕上がり」と、@miki__iceさんが紹介するのは「７プレミアム 森永れん乳氷 鬼れん乳」。れん乳氷にれん乳、れん乳アイスとまさにれん乳尽くし！ 昨年よりもれん乳が増量されており、れん乳好きなら見逃せない一品です。

2種のチョコ入りで食感が楽しい！

しっかりミント感があるアイスがベースの「ミント推しのためのチョコミントバー」。粒チョコとチョコチップ入りで、食感が楽しめるのも魅力です。@miki__iceさんはそれぞれを「パリパリ」「ゴリッ」と表現していて、これは食べ応えもありそう！

驚きのバキバキ感で満足度◎

「クオリティ高い」「リピ確定だわ」と、@yuumogu22さんが絶賛するのは「ダンディチョコミント」。ミントアイスを、ミント入りクランチチョコとチョコ味のモナカでサンド。ボリュームもあるので、シェアして食べるのもおすすめです。

ご褒美にぴったりのパフェ系アイス

チョコミント氷に、れん乳・チョコミントアイス・チョコわらび餅・ハートのマシュマロをトッピングした「チョコミント大好きな白くま」。意外な組み合わせですが、食感の違いも楽しめそうです。@yuumogu22さんは「バランス神」とコメントしています。

人気で品薄や売切れになる可能性大！ 見つけたら迷わずカゴINして冷凍庫ストックして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N