【ショコラミント エクストラ】 5月19日 発売予定 価格：373円 ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ ミニカップ「ショコラミント エクストラ」を5月19日に発売する。価格は1個373円。 本製品はチョコミントが好きな「チョコミン党」へ向けた、爽快感を存分に楽しめるというアイスクリーム。清涼感が際立つミントアイスクリームに、ほろ苦くパリ