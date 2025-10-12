2025年10月10日（金）、横浜駅前に新たにオープンする「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」。本格派生ドーナツ専門店として、パティシエ監修のケーキのような上品なドーナツを提供します。北海道ミルクを使った特製クリームがたっぷり詰め込まれ、もちっとした生地との絶妙な組み合わせで、他店では味わえないドーナツを提供。毎日300個限定、12時からのドーナツ販売には行列必至！ 横浜