京都宇治の老舗製茶問屋・山政小山園のプレミアム抹茶をカジュアルに楽しめる抹茶カフェ「ATELIER MATCHA（アトリエマッチャ）」から、春夏シーズンの新作メニューが登場。2026年3月20日（金）より販売がスタートします。爽やかなフルーツと抹茶を組み合わせたドリンクから、贅沢なスイーツ、ランチにもぴったりのフードまでラインナップは盛りだくさん。銀座店・鎌倉店それぞれで楽しめる新