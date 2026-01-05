日本語版出版25周年を迎えたリサとガスパールの「POP UP マルシェ in GINZA」(2026年1月5日〜19日(月)、松屋銀座8階)の新情報が届いた。リサとガスパールが登場するグリーティングイベントの開催が決定したほか、イベント限定グッズやコラボカフェメニューの詳細も明らかになった。【画像】グッズとカフェメニューを見る2026年1月5日〜1月19日(月)の期間、松屋銀座で「リサとガスパール POP UP マルシェ」を開催！■リサとガスパー