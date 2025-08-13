¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡ÙÇ¨¤ì¾ì¤ÇÏÃÂê¤Î¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é6Ç¯¤ÎÈëÏÃ¡Ö¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤±¤É¡×
2019Ç¯¤ËÇÛ¿®ÆÃ²½·¿¥á¡¼¥«¡¼¡ØFALENO¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß¤âÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀìÂ°¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹ÈþÇµ¤¹¤º¤á¤µ¤ó¡£ºòÇ¯¤ÏNetflix¤Î¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºîÉÊ¤Ø¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤âº£Ç¯10·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¡¢º£¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢ÀÖÍç¡¹¤ÊËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¡»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤¬½éÂÐÌÌ¤Î»ä¤Ë¡Ö·¯¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡ª¡×
¡½¡½ÈþÇµ¤µ¤ó¤¬¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öº£¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂçºå¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥¯¥·¡¼·Ï¤Î¤ª»Å»ö¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢Åö»þ¤«¤é¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿°ª¤Ä¤«¤µ¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ø·¯¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ËÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½éÂÐÌÌ¤Î»ä¤Ë¡ª¡×
¡½¡½¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ØÊÑ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¥¥¿¡¼¡ª¡Ù¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ë¶É¤ÏÃ¦¤°¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¿¤Þ¡¼¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é3Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½¤½¤ÎÅö»þ¡¢ÈþÇµ¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö±ÉÍÜ»Î¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀÐ³ÀÅç¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·µ¬¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤á¤ë¤¾¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Ä¾Á°¤Ç¤½¤ÎÏÃ¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¿´¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¡¢ÀÐ³ÀÅç¤òÎ¥¤ì¤ÆÂçºå¤ËÌá¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤µ¤Æ¡¢¼¡¤Ï²¿¤ò¤·¤è¤¦¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡½¡½¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£»×¤¤¤¤Ã¤Æ¼ÒÄ¹¤Ë¡Ø»ä¤Ç¤â¤Þ¤À¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÀìÂ°½÷Í¥¤Î·ÀÌó¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë²Ú¡¹¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤ä¤ë¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¤ÎÏÃ¤¬Áá¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¿Í°ìÇÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿·µ¬»ö¶È¤Î·ï¤Ï´®¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤ÆÊú¤¤¤¿µ¿Ìä¡Ö¡È¥È¥Ã¥×¡É¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡×
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é6Ç¯¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤À¤ó¤À¤óÇ¯¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢ÌÀÆü²Ö¥¥é¥é¤µ¤ó¤ä»°¾åÍª°¡¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºîÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¡¢»ä¤Ï¡Ø¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÈþÇµ¤µ¤ó¤Î¸ÄÀ¤È¤Ï¡©
¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¡È½÷Í¥¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¡¢¤ªÉ±ÍÍ°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¡¹³ëÆ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ï¡Ø°ÂÇä¤ê¤¹¤ë¤Ê¡¢ÁÇ¤ò¤ß¤»¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È3Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ø¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡½¡½¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£
¡ÖºîÉÊ¤Ø¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤âº£Ç¯10·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¡¢º£¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢ÀÖÍç¡¹¤ÊËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ÈþÇµ¤µ¤ó¤¬¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öº£¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂçºå¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥¯¥·¡¼·Ï¤Î¤ª»Å»ö¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢Åö»þ¤«¤é¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿°ª¤Ä¤«¤µ¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ø·¯¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ËÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½éÂÐÌÌ¤Î»ä¤Ë¡ª¡×
¡½¡½¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ØÊÑ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¥¥¿¡¼¡ª¡Ù¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ë¶É¤ÏÃ¦¤°¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¿¤Þ¡¼¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é3Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½¤½¤ÎÅö»þ¡¢ÈþÇµ¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö±ÉÍÜ»Î¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀÐ³ÀÅç¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·µ¬¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤á¤ë¤¾¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Ä¾Á°¤Ç¤½¤ÎÏÃ¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¿´¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¡¢ÀÐ³ÀÅç¤òÎ¥¤ì¤ÆÂçºå¤ËÌá¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤µ¤Æ¡¢¼¡¤Ï²¿¤ò¤·¤è¤¦¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¡½¡½¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£»×¤¤¤¤Ã¤Æ¼ÒÄ¹¤Ë¡Ø»ä¤Ç¤â¤Þ¤À¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÀìÂ°½÷Í¥¤Î·ÀÌó¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë²Ú¡¹¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤ä¤ë¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¤ÎÏÃ¤¬Áá¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¿Í°ìÇÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿·µ¬»ö¶È¤Î·ï¤Ï´®¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤ÆÊú¤¤¤¿µ¿Ìä¡Ö¡È¥È¥Ã¥×¡É¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡×
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é6Ç¯¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤À¤ó¤À¤óÇ¯¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢ÌÀÆü²Ö¥¥é¥é¤µ¤ó¤ä»°¾åÍª°¡¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºîÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¡¢»ä¤Ï¡Ø¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÈþÇµ¤µ¤ó¤Î¸ÄÀ¤È¤Ï¡©
¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¡È½÷Í¥¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¡¢¤ªÉ±ÍÍ°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¡¹³ëÆ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ï¡Ø°ÂÇä¤ê¤¹¤ë¤Ê¡¢ÁÇ¤ò¤ß¤»¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È3Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ø¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡½¡½¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£