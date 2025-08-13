¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ØMOTHER¡ÙÂçÆÃ½¸¹æ¡ØCONTINUE¡ÙVol.86¡¡ÃæÂ¼Íª°ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢ZETA DIVISIONÆÃ½¸¤â·ÇºÜ¡ª
7·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØCONTINUE¡ÙVol.86¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤ÎÌ¾ºîRPG¡ØMOTHER¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¤ÇÂçÆÃ½¸¡£ÁÏ´©°ÊÍè¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ØMOTHER¡ÙÆÃ½¸¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Î1ºý¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡¢2025Ç¯9·î8Æü¤Þ¤Ç½ÂÃ«PARCO¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖMOTHER¤Î¤«¤¿¤Á¡£¡×Å¸¤ÈÏ¢Æ°¡£Æ±Å¸¤Ç¤Ï¡ØMOTHER¡Ù¤È¡ØMOTHER2¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÅö»þ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Ç´ÅÚ¥Õ¥£¥®¥å¥¢180ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥Ë¥ó¥Æ¥ó¡¢¥Í¥¹¡¢¥Ý¡¼¥é¡¢¤É¤»¤¤¤µ¤ó¤Ê¤É38ÅÀ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÆÈÀê¤Ç·ÇºÜ¡£»å°æ½ÅÎ¤¤Î¼êÉÁ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÉ¬¸«¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØMOTHER2¡Ù¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Âç»³¸ù°ì¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢ºÇ¿·¤Î¡ØMOTHER¡Ù¥°¥Ã¥º°ÆÆâ¤â¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØMOTHER¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íª°ì¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃ½¸¡ÛZETA DIVISION 4th Anniversary¡ÖeSports¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×
Âè2ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¡ÖZETA DIVISION¡×ÂåÉ½À¾¸¶ÂçÊå¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼ta1yo¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼ÎëÌÚ¥Î¥ê¥¢¥¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÂÐÃÌ¤â·ÇºÜ¡£ÂÀÅÄ½ÐÈÇ±¿±Ä¤ÎEC¥·¥ç¥Ã¥×¡¦QJ¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢ZETA DIVISION¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥«¥Ð¡¼ÈÇ¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¡£ÆÃÊÌ¥«¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤â¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼CX¡Ù¤ÎÊüÁ÷400²ó¤òµÇ°¤·¤Æ2025Ç¯6·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿400Ê¬À¸ÊüÁ÷¤Ë´°Á´ÆÈÀêÌ©Ãå¡£ÍÌî²ÝÄ¹¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤´ñÀ×¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ö¥¢¡¼¥ê¡¼¥²¡¼¥à¥³¥ß¥Ã¥¯ÎóÅÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸»ï¥ª¥«¥ë¥ÈÆÉ¤ßÀÚ¤ê¥Þ¥ó¥¬¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£µÈÅÄ¹ë¡ßÙÝ¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¥í¥ó¥°¥é¥óÏ¢ºÜ¡ÖÅÅÃÓ°Ê²¼¡×¤Ë¤ÏÀôÃ«¤·¤²¤ë¤¬ÅÐ¾ì¡¢²»³Ú°Ê³°¤Î³èÆ°¤ä±½¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÇßÄÅ¿ð¼ù¡¿»³ÅÄ¥ë¥¤53À¤¡¿¥«¥ì¡¼Âô·°¡¿¼ÆÆáÅµ¡¿RAM RIDER¤é¤Î¥³¥é¥à¤â°ú¤Â³¤Âç½¼¼Â¡ª
¡ØCONTINUE¡ÙVol.86¤Ï2025Ç¯7·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ½ñÅ¹¤äÅÅ»Ò¥Ö¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖMOTHER¤Î¤«¤¿¤Á¡£¡×Å¸³«ºÅÃæ¤Î½ÂÃ«PARCO¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£
