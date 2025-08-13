紅蘭、娘とのヒョウ柄コーデ写真公開「大人っぽくなった」「仲良し姉妹みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/13】モデルの紅蘭が8月12日、自身のInstagramを更新。娘との親子ヒョウ柄コーディネートショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】紅蘭「姉妹みたい」と話題の娘顔出し2ショット
紅蘭は「ロサンゼルス出張行ってきました。毎年もう少し早めな時期ですが今回は娘が小学校に入学したので夏休みになった瞬間に急いで来た」とロサンゼルス出張について報告。「世の中のパパママ頑張ろー夏休みwww」と同じ境遇の親たちへエールを送った。
公開された写真では、紅蘭と娘が揃ってヒョウ柄の服を着こなしたコーディネートを披露。紅蘭はベアトップのヒョウ柄トップスにゴールドのピアスとネックレスを合わせ、娘はヒョウ柄のシャツにサングラスを着用している。青空と緑豊かな背景の中、頬を寄せ合う親子の仲睦まじい様子がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「娘ちゃん大きくなった！」「大人っぽくなりましたね」「仲良し姉妹みたい」「素敵な親子」「お洒落」「2人とも可愛い」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
紅蘭は2018年7月、事実婚状態のラッパー・RYKEY（リッキー）との間に第1子を妊娠したことを公表し、同年12月に長女を出産。しかし2019年7月、RYKEYが逮捕されたとの報道が出たことにより、パートナーとの別れを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅蘭「姉妹みたい」と話題の娘顔出し2ショット
◆紅蘭、娘との親子ヒョウ柄コーデを披露
紅蘭は「ロサンゼルス出張行ってきました。毎年もう少し早めな時期ですが今回は娘が小学校に入学したので夏休みになった瞬間に急いで来た」とロサンゼルス出張について報告。「世の中のパパママ頑張ろー夏休みwww」と同じ境遇の親たちへエールを送った。
この投稿に、ファンからは「娘ちゃん大きくなった！」「大人っぽくなりましたね」「仲良し姉妹みたい」「素敵な親子」「お洒落」「2人とも可愛い」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
紅蘭は2018年7月、事実婚状態のラッパー・RYKEY（リッキー）との間に第1子を妊娠したことを公表し、同年12月に長女を出産。しかし2019年7月、RYKEYが逮捕されたとの報道が出たことにより、パートナーとの別れを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】