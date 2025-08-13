ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤Ç11ÀïÏ¢Â³½ÐÎÝ¡¡ÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤â¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê3¼ºÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾µö¤¹
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î12Æü¡¡¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢11»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤Ï±¦ÏÓ¥á¥Ç¥í¥¹¡£¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¥á¥Ç¥í¥¹¤ÎÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ°ìÎÝ¤ØÊâ¤¤¤¿¡£°ìÎÝÎÝ¾å¤Ç¤Ï°ìÎÝ¥·¥ã¥Ì¥¨¥ë¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¼¡ÂÇ¼Ô¥Ù¥Ã¥Ä¤¬»àµå¤ÇÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î±¦Èô¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÂçÃ«¤¬ÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÀèÈ¯¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬3°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤µ¤ì¤Æ3¼ºÅÀ¤·¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡11Æü¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç¤Ï8²ó¤Ë3ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë42¹æ¤òÊü¤Á¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÄÌ»»100¹æ¤ÈÀáÌÜ¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï7·î23Æü¤Î¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤ÇÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¼«¸ÊºÇÄ¹¥¿¥¤¤Î5ÀïÏ¢È¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÏ¢È¯µÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÇÔ¤ì¤Æº£µ¨¤ÎÂÐ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï4ÀïÁ´ÇÔ¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï1¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ5¾¡5ÇÔ¡£¼¡¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë°ìÂÇ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£