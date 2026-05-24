名古屋市東区のショッピングモールの駐輪場で23日夜、男性が男に原付バイクを奪われる強盗事件がありました。警察によりますと、23日午後9時半ごろ、東区矢田南4丁目のイオンモールナゴヤドーム前の駐輪場で、昭和区に住む会社員の男性(32)が原付バイクにまたがりスマートフォンを操作していたところ、突然男に突き飛ばされました。男はヘルメットと原付バイクを奪いそのまま逃走しました。男性にケ