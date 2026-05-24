31日に東京競馬場で第93回（東京優駿／GI、東京芝2400m）が開催。皐月賞を制してGI3連勝に挑むロブチェン、皐月賞2着リアライズシリウス、青葉賞の勝ち馬ゴーイントゥスカイ、京都新聞杯勝ち馬で無敗のコンジェスタスらが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■前走皐月賞組が他を圧倒 過去10年で最多の8勝を誇るのは前走皐月賞組。2着10回、3着6回と