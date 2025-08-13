◇第107回全国高校野球選手権第8日 2回戦 京都国際―健大高崎（2025年8月13日 甲子園）

前年の春夏日本一校が翌年夏の甲子園大会初戦で激突するのは史上初となった歴史的カード。昨夏の優勝投手、京都国際・西村一毅（3年）が、聖地で初めての自責点を喫した。

京都国際は初回、先頭の長谷川颯（3年）が健大高崎先発・下重堅慎（3年）の初球を捉え、中前打で出塁。1死後、3番・小山礼斗（2年）がエンドランを成功させ一、三塁。4番・清水詩太（3年）が捕前にスクイズを決めて先制した。ここまでわずか8球。さらに1点を奪い、流れるような攻撃で試合の主導権を握った。

大きな援護点をもらった西村だが、制球力の乱れを健大高崎は見逃してくれなかった。3回1死、先頭打者にバント安打を決められると、自らの一塁への悪送球もあり、二塁へと走者を進める。ここから死球、四球で1死満塁とすると、4番打者は一ゴロに封じたが、5番打者を迎えた際に暴投で1失点。さらに2死二、三塁から三塁線を破る2点二塁打を浴び、逆転を許した。これが西村が甲子園で許した初めての自責点となった。

西村は昨夏大会で4試合に登板し、2完封。計24イニングを投げ、自責は0と完璧な投球を披露した。今夏の京都大会では4試合計34イニングで、投球回数を大幅に上回る45奪三振を記録し、直球の最速も146キロにまで伸ばすなど、確かな成長力を示していた。